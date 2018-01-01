У громаді на Волині депутати подбали про житло для дітей-сиріт





14 грудня під головуванням Людмили Цевух, в.о. голови Шацької селищної ради, відбулося засідання 42-ї сесії, - пише



Депутатам запропонували внести зміни до рішення про селищний бюджет на 2018 рік, зокрема спрямувати кошти субвенції з державного бюджету в розмірі 700 тисяч гривень на придбання однокімнатної квартири в селі Світязь дітям-сиротам Тетяні та Аліні Бик, а також 338 тисяч гривень – на придбання однокімнатної квартири в місті Нововолинськ Ярославу Грицюку.



Обранці громади одноголосно прийняли рішення з цього питання.

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