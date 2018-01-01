У громаді на Волині депутати подбали про житло для дітей-сиріт
Сьогодні, 08:14
На черговій сесії Шацької селищної ради депутати спрямували кошти субвенції з державного бюджету на придбання житла для дітей-сиріт Шацької об'єднаної територіальної громади.
14 грудня під головуванням Людмили Цевух, в.о. голови Шацької селищної ради, відбулося засідання 42-ї сесії, - пише Район.Шацьк.
Депутатам запропонували внести зміни до рішення про селищний бюджет на 2018 рік, зокрема спрямувати кошти субвенції з державного бюджету в розмірі 700 тисяч гривень на придбання однокімнатної квартири в селі Світязь дітям-сиротам Тетяні та Аліні Бик, а також 338 тисяч гривень – на придбання однокімнатної квартири в місті Нововолинськ Ярославу Грицюку.
Обранці громади одноголосно прийняли рішення з цього питання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
14 грудня під головуванням Людмили Цевух, в.о. голови Шацької селищної ради, відбулося засідання 42-ї сесії, - пише Район.Шацьк.
Депутатам запропонували внести зміни до рішення про селищний бюджет на 2018 рік, зокрема спрямувати кошти субвенції з державного бюджету в розмірі 700 тисяч гривень на придбання однокімнатної квартири в селі Світязь дітям-сиротам Тетяні та Аліні Бик, а також 338 тисяч гривень – на придбання однокімнатної квартири в місті Нововолинськ Ярославу Грицюку.
Обранці громади одноголосно прийняли рішення з цього питання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Як жило одне із найстаріших селищ Волині. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 08:33
День великомучениці Варвари: чого не можна робити у свято
Сьогодні, 08:26
У громаді на Волині депутати подбали про житло для дітей-сиріт
Сьогодні, 08:14
Опублікували мапу нелегальних автозаправок в Україні
Сьогодні, 07:25
Автор креативної зупинки волинського санаторію ремонтуватиме пірс на озері Пісочне. ФОТО
Сьогодні, 06:34
Медіа