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У громаді на Волині депутати подбали про житло для дітей-сиріт

У громаді на Волині депутати подбали про житло для дітей-сиріт
На черговій сесії Шацької селищної ради депутати спрямували кошти субвенції з державного бюджету на придбання житла для дітей-сиріт Шацької об'єднаної територіальної громади.

14 грудня під головуванням Людмили Цевух, в.о. голови Шацької селищної ради, відбулося засідання 42-ї сесії, - пише Район.Шацьк.

Депутатам запропонували внести зміни до рішення про селищний бюджет на 2018 рік, зокрема спрямувати кошти субвенції з державного бюджету в розмірі 700 тисяч гривень на придбання однокімнатної квартири в селі Світязь дітям-сиротам Тетяні та Аліні Бик, а також 338 тисяч гривень – на придбання однокімнатної квартири в місті Нововолинськ Ярославу Грицюку.

Обранці громади одноголосно прийняли рішення з цього питання.

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Теги: житло, діти, сироти
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