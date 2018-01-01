День великомучениці Варвари: чого не можна робити у свято





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Історія святої Варвари



Варвара народилася у знатній язичницькій родині, в місті Іліополі (на території сучасної Сирії), за часів римського імператора Максиміна (305-311 рр..). Батько Варвари Діоскор рано втратив дружину і був дуже прив'язаним до своєї єдиної дитини. Щоб вберегти дочку від небезпек та спілкування з християнами, він збудував для неї вражаючий замок, звідки Варвара виходила тільки з дозволу батька. Варвара часто дивилась на красу світу з високої вежі свого замку, і бажала дізнатися, який творець міг створити подібне. Приставлені до неї вихователі стверджували, що це зробили язичницькі боги, але дівчина не вірила цьому.



З часом до батька Варвари стали все частіше приходити знатні наречені, що просили руки його дочки, але дівчина відкидала будь-які розмови про шлюб. Тоді Діоскор дозволив їй виходити з замку, сподіваючись, що це змінить її думку. Одного разу Варвара познайомилася в місті з місцевими християнками, які розповіли їй про Бога-творця всього сущого. В той час в Іліополі знаходився християнський священик, який видавав себе за купця. Варвара попросила у священнослужителя похрестити її і стала християнкою. Дізнавшись про хрещення Варвари, Діоскор розлютився. Він відрікся від дочки і видав її владі, дозволивши катувати її. Надалі, Діоскор сам вчинив над Варварою страту, обезголовивши її. Незабаром після цього його вразила блискавка.



У VI столітті мощі святої Варвари були перенесені в Константинополь, а в VIII столітті – в Київ. Нині мощі святої Варвари покояться у Володимирському соборі в Києві, що належить Українській православній церкві Київського патріархату.



Традиції на Святої Варвари



Після хрещення Русі Варвара стала у східних слов'ян однією з найбільш шанованих святих. Православні просять її про захист від раптової смерті, позбавлення від хвороб та пом'якшення батьківського гніву. Молитву Варварі читають під час страшних гроз і блискавок.



Варвару вважають своєю покровителькою будівельники, шахтарі та ремісники. В той же час, дівчатам в день Святої Варвари дозволялося лише шити і вишивати. Варвара особливо шанувалася вагітними жінками. Вважалося, що свята допомагає при важких пологах. На день Святої Варвари віруючі пекли пироги з маком. Часто пригощали пирогами худобу – вважалось, що вона буде краще плодитися. В Україні на Святої Варвари, крім того, варили кутю, узвар або компот.



Прикмети на Святої Варвари



День Варвари вважався днем «повороту до весни», незважаючи на те, що знаменував настання зимових холодів. З цього свята, як і з багатьох інших, наші предки намагалися передбачати погоду. Вважалося, що якщо в ніч на Варвари небо чисте – слід чекати холодів.

Якщо на День Варвари тепло – можна чекати хорошого врожаю.

Якщо дим з труби у Варванин день стелився по низу, можна чекати потепління.

Люті заморозки на Варвари – до довгої і холодної зими.



Чого не можна робити на Святої Варвари



У день Святої Варвари для жінок вважалося гріхом прати, білити та місити глину, а також займатися іншими ремеслами. Дозволялося вишивати і ткати. На День Варвари у жінок було заведено йти за водою добре одягненими та зачесаними. На цій воді потім варили особливі каші або кутю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 грудня православні християни відзначають День святої великомучениці Варвари, яка вважається великою рукодільницею та покровителькою жінок.Про це пише УНІАН Варвара народилася у знатній язичницькій родині, в місті Іліополі (на території сучасної Сирії), за часів римського імператора Максиміна (305-311 рр..). Батько Варвари Діоскор рано втратив дружину і був дуже прив'язаним до своєї єдиної дитини. Щоб вберегти дочку від небезпек та спілкування з християнами, він збудував для неї вражаючий замок, звідки Варвара виходила тільки з дозволу батька. Варвара часто дивилась на красу світу з високої вежі свого замку, і бажала дізнатися, який творець міг створити подібне. Приставлені до неї вихователі стверджували, що це зробили язичницькі боги, але дівчина не вірила цьому.З часом до батька Варвари стали все частіше приходити знатні наречені, що просили руки його дочки, але дівчина відкидала будь-які розмови про шлюб. Тоді Діоскор дозволив їй виходити з замку, сподіваючись, що це змінить її думку. Одного разу Варвара познайомилася в місті з місцевими християнками, які розповіли їй про Бога-творця всього сущого. В той час в Іліополі знаходився християнський священик, який видавав себе за купця. Варвара попросила у священнослужителя похрестити її і стала християнкою. Дізнавшись про хрещення Варвари, Діоскор розлютився. Він відрікся від дочки і видав її владі, дозволивши катувати її. Надалі, Діоскор сам вчинив над Варварою страту, обезголовивши її. Незабаром після цього його вразила блискавка.У VI столітті мощі святої Варвари були перенесені в Константинополь, а в VIII столітті – в Київ. Нині мощі святої Варвари покояться у Володимирському соборі в Києві, що належить Українській православній церкві Київського патріархату.Після хрещення Русі Варвара стала у східних слов'ян однією з найбільш шанованих святих. Православні просять її про захист від раптової смерті, позбавлення від хвороб та пом'якшення батьківського гніву. Молитву Варварі читають під час страшних гроз і блискавок.Варвару вважають своєю покровителькою будівельники, шахтарі та ремісники. В той же час, дівчатам в день Святої Варвари дозволялося лише шити і вишивати. Варвара особливо шанувалася вагітними жінками. Вважалося, що свята допомагає при важких пологах. На день Святої Варвари віруючі пекли пироги з маком. Часто пригощали пирогами худобу – вважалось, що вона буде краще плодитися. В Україні на Святої Варвари, крім того, варили кутю, узвар або компот.День Варвари вважався днем «повороту до весни», незважаючи на те, що знаменував настання зимових холодів. З цього свята, як і з багатьох інших, наші предки намагалися передбачати погоду. Вважалося, що якщо в ніч на Варвари небо чисте – слід чекати холодів.Якщо на День Варвари тепло – можна чекати хорошого врожаю.Якщо дим з труби у Варванин день стелився по низу, можна чекати потепління.Люті заморозки на Варвари – до довгої і холодної зими.У день Святої Варвари для жінок вважалося гріхом прати, білити та місити глину, а також займатися іншими ремеслами. Дозволялося вишивати і ткати. На День Варвари у жінок було заведено йти за водою добре одягненими та зачесаними. На цій воді потім варили особливі каші або кутю.

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