Як жило одне із найстаріших селищ Волині. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 08:33
Приємно відзначити, що публікації на історичну та краєзнавчу тематику на сторінках Інформаційного агентства ВолиньPost заставляють наших читачів гордитись своїм краєм, пам’ятками, природними ресурсами та ще більше цінувати родинну історію.
Сьогодні хочемо показати цікаві світлини із родинного альбому волинянина, який радо поділився ними із Інформаційним агентством ВолиньPost, адже захотів, щоб пам’ять про минувшини селища, де проживали його предки жила далі.
На представлених кадрах можемо побачити панорами та мешканців селища Головне Любомильського району Волинської області. Головне належить до числа найдавніших поселень Волині. Перша документальна згадка про це населений пункт датується 1444 роком. Тут було збудовано дерев'яну церкву, про яку згадується в 1482 році. Головно згадується в люстрації Любомльського староства 1564 року. До 60-х років XVIII ст. Головне було у власності польської корони. У 1768 році король віддав його разом з усім Любомльським староством у володіння магнату Браницькому.
Хронологічно світлини ймовірно відносяться до 1950-1970-х років, судячи із одягу зображених на фото селян. Чим особливі ці фото? По-перше, можемо побачити транспорт на якому селяни пересувались в різні пори року, як одягались, в яких будинках жили. На кількох світлинах бачимо якесь святкування, можливо державне свято, або родинне. На жаль, не відомо, яке саме.
Власник колекції фото Андрій Солодуха звернув увагу на останнє фото, на якому зображений старий дерев’яний млин, типовий для нашого регіону, такий міг бути тут із попередніх століть. Сьогодні цього млина в селищі вже напевно ніхто і не пам’ятає.
Фото з приватної колекції Андрія Солодухи
Тетяна Яцечко-Блаженко
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Сьогодні хочемо показати цікаві світлини із родинного альбому волинянина, який радо поділився ними із Інформаційним агентством ВолиньPost, адже захотів, щоб пам’ять про минувшини селища, де проживали його предки жила далі.
На представлених кадрах можемо побачити панорами та мешканців селища Головне Любомильського району Волинської області. Головне належить до числа найдавніших поселень Волині. Перша документальна згадка про це населений пункт датується 1444 роком. Тут було збудовано дерев'яну церкву, про яку згадується в 1482 році. Головно згадується в люстрації Любомльського староства 1564 року. До 60-х років XVIII ст. Головне було у власності польської корони. У 1768 році король віддав його разом з усім Любомльським староством у володіння магнату Браницькому.
Хронологічно світлини ймовірно відносяться до 1950-1970-х років, судячи із одягу зображених на фото селян. Чим особливі ці фото? По-перше, можемо побачити транспорт на якому селяни пересувались в різні пори року, як одягались, в яких будинках жили. На кількох світлинах бачимо якесь святкування, можливо державне свято, або родинне. На жаль, не відомо, яке саме.
Власник колекції фото Андрій Солодуха звернув увагу на останнє фото, на якому зображений старий дерев’яний млин, типовий для нашого регіону, такий міг бути тут із попередніх століть. Сьогодні цього млина в селищі вже напевно ніхто і не пам’ятає.
Фото з приватної колекції Андрія Солодухи
Тетяна Яцечко-Блаженко
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