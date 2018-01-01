У селі під Луцьком дітей безкоштовно навчатимуть гончарству. ФОТО

У школі гончарства «Осередок», що у селі Липини Луцького району, дітей безкоштовно навчатимуть гончарної майстерності.Про це повідомили на офіційній сторінці голови ОДА Олександра Савченка у Facebook.Відтепер «Осередок» приймає учнів у двох дитячих гуртках: для дітей 6 – 10 років та 10 – 17, та в один дорослий.Для облаштування школи витратили близько 270 тисяч гривень з місцевого бюджету. Про це стало відомо під час відкриття майстерні, яке відбулося в суботу, 15 грудня, за участі голови обласної державної адміністрації.Керівник школи –, відомий на Волині гончар з багаторічним стажем. За його словами, ліпитимуть дітки з якісної волинської глини, поклади якої є у Старовижівському районі.«Бажаючих є дуже багато, дітки будуть приходити, пробувати: кому сподобається – будуть залишатися. Бо не для всіх підходить таке заняття, хоча воно дуже корисне – розвиває моторику пальців. Тут треба терпіння, посидючість, натхнення, а головне – добре серце. Гончарством не можна займатися без молитви. От я - в свята та неділю до глини не підходжу», - розповідає гончар Віктор Дудко.За словами Віктора, мрія про майстерню для діток зародилася вже давно. Однак бракувало фінансів. На допомогу прийшов сільський голова Липинта місцеві депутати. Вони знайшли приміщення, облаштували його, закупили обладнання та будуть платити зарплатню майстру, а діти зможуть вчитися безкоштовно. Одночасно в школі можуть займатися близько десяти учнів, а заняття триватиме близько двох годин.На відкриття школи завітали й гості з обласного центру – голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко, його заступник –та голова Луцької райдержадміністрації«Я в першу чергу хочу подякувати усім, хто долучився до реалізації цього проекту. На сьогодні гончарство дещо відійшло у минуле, проте продовжувачі традицій є і на Княжій Волині. Сьогодні це радше «душевна справа», мистецтво, аніж промисел. Хочу побажати діткам задоволення від занять, гарного настрою, благополуччя, добробуту вашим сім’ям та процвітання громаді», – промовив Олександр Савченко.У суботу всі присутні змогли побачити майстер-клас від керівника школи Віктора Дудка, а бажаючі дітки одразу взялися за глину та станок.