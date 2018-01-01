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Муніципали покарали продавця магазину у Луцьку, яка торгувала алкоголем вночі. ФОТО

Муніципали покарали продавця магазину у Луцьку, яка торгувала алкоголем вночі. ФОТО
У Луцьку на проспекті Перемоги, 2а у нічний час в магазині торгували алкоголем.

Про це повідомили на сторінці луцьких муніципалів у Facebook.

15 грудня інспектори департаменту муніципальної варти
Луцької міськради склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП за продаж алкогольної продукції у заборонений час на продавця торгівельного закладу, який розміщений на проспекті Перемоги, 2а.

Жінка продала вино в нічний час, що заборонено рішенням Луцької міськради.

«Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради постійно контролюють продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв після 22-00 год. відповідно до рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів»», – йдеться у дописі.
Муніципали покарали продавця магазину у Луцьку, яка торгувала алкоголем вночі. ФОТО
Муніципали покарали продавця магазину у Луцьку, яка торгувала алкоголем вночі. ФОТО

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Теги: муніципали, благоустрій, алкоголь, Луцьк
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