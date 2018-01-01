Муніципали покарали продавця магазину у Луцьку, яка торгувала алкоголем вночі. ФОТО

У Луцьку на проспекті Перемоги, 2а у нічний час в магазині торгували алкоголем.Про це повідомили на сторінці луцьких муніципалів у Facebook.15 грудня інспектори департаменту муніципальної вартиЛуцької міськради склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП за продаж алкогольної продукції у заборонений час на продавця торгівельного закладу, який розміщений на проспекті Перемоги, 2а.Жінка продала вино в нічний час, що заборонено рішенням Луцької міськради.«Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради постійно контролюють продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв після 22-00 год. відповідно до рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів»», – йдеться у дописі.