У жахливій аварії на Львівщині загинули троє військових





Про це йдеться в повідомленні академії на сторінці в Facebook в неділю, 16 грудня, - пише



Відзначається, що внаслідок ДТП у селищі Івано-Франкове Яворівського району загинули солдати Назарій Пастерук, Віктор Транков і Костянтин Прядеін.



"Керівництво Національної академії сухопутних військ, командування й особовий склад 184-го Навчального центру висловлюють щирі співчуття сім'ям загиблих. Наш колектив втратив відповідальних військовослужбовців, висококваліфікованих фахівців, воїнів - щирих патріотів України. Світла і вічна їм пам'ять!" - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Три військовослужбовці Національної академії сухопутних військ України ім. Петра Сагайдачного загинули в ДТП у Львівській області.Про це йдеться в повідомленні академії на сторінці в Facebook в неділю, 16 грудня, - пише Корреспондент Відзначається, що внаслідок ДТП у селищі Івано-Франкове Яворівського району загинули солдати"Керівництво Національної академії сухопутних військ, командування й особовий склад 184-го Навчального центру висловлюють щирі співчуття сім'ям загиблих. Наш колектив втратив відповідальних військовослужбовців, висококваліфікованих фахівців, воїнів - щирих патріотів України. Світла і вічна їм пам'ять!" - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію