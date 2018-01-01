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У жахливій аварії на Львівщині загинули троє військових

У жахливій аварії на Львівщині загинули троє військових
Три військовослужбовці Національної академії сухопутних військ України ім. Петра Сагайдачного загинули в ДТП у Львівській області.

Про це йдеться в повідомленні академії на сторінці в Facebook в неділю, 16 грудня, - пише Корреспондент.

Відзначається, що внаслідок ДТП у селищі Івано-Франкове Яворівського району загинули солдати Назарій Пастерук, Віктор Транков і Костянтин Прядеін.

"Керівництво Національної академії сухопутних військ, командування й особовий склад 184-го Навчального центру висловлюють щирі співчуття сім'ям загиблих. Наш колектив втратив відповідальних військовослужбовців, висококваліфікованих фахівців, воїнів - щирих патріотів України. Світла і вічна їм пам'ять!" - йдеться в повідомленні.


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Теги: аварія, військові, Львівщина
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