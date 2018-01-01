У Луцьку вночі вкрали автівку
Сьогодні, 09:45
У Луцьку чоловік викрав у лучанина легковик Nissan Almera.
16 грудня до поліції із заявою звернувся 31-річний місцевий житель. Чоловік повідомив, що в вночі у нього викрали автомобіль, який був припаркований у дворі будинку, - інформує ГУНП у Волинській області
Сума завданих матеріальних збитків склала 80 тис. грн.
Поліцейські згодом встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 24-річний житель міста Вараш сусідньої, Рівненської області. Транспортний засіб вилучили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
16 грудня до поліції із заявою звернувся 31-річний місцевий житель. Чоловік повідомив, що в вночі у нього викрали автомобіль, який був припаркований у дворі будинку, - інформує ГУНП у Волинській області
Сума завданих матеріальних збитків склала 80 тис. грн.
Поліцейські згодом встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 24-річний житель міста Вараш сусідньої, Рівненської області. Транспортний засіб вилучили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку вночі вкрали автівку
Сьогодні, 09:45
У жахливій аварії на Львівщині загинули троє військових
Сьогодні, 09:32
Медіа