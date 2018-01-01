У Луцьку вночі вкрали автівку





16 грудня до поліції із заявою звернувся 31-річний місцевий житель. Чоловік повідомив, що в вночі у нього викрали автомобіль, який був припаркований у дворі будинку, - інформує ГУНП у Волинській області



Сума завданих матеріальних збитків склала 80 тис. грн.



Поліцейські згодом встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 24-річний житель міста Вараш сусідньої, Рівненської області. Транспортний засіб вилучили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку чоловік викрав у лучанина легковик Nissan Almera.16 грудня до поліції із заявою звернувся 31-річний місцевий житель. Чоловік повідомив, що в вночі у нього викрали автомобіль, який був припаркований у дворі будинку, - інформує ГУНП у Волинській областіСума завданих матеріальних збитків склала 80 тис. грн.Поліцейські згодом встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 24-річний житель міста Вараш сусідньої, Рівненської області. Транспортний засіб вилучили.

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