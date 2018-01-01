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У Луцьку вночі вкрали автівку

У Луцьку вночі вкрали автівку
У Луцьку чоловік викрав у лучанина легковик Nissan Almera.

16 грудня до поліції із заявою звернувся 31-річний місцевий житель. Чоловік повідомив, що в вночі у нього викрали автомобіль, який був припаркований у дворі будинку, - інформує ГУНП у Волинській області

Сума завданих матеріальних збитків склала 80 тис. грн.

Поліцейські згодом встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 24-річний житель міста Вараш сусідньої, Рівненської області. Транспортний засіб вилучили.


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Теги: крадіжка, авто
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