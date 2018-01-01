Поліція зловила 33-річного волинянина, який вкрав легковик Volkswagen





Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання, автомобіль вилучили, - інформує ГУНП у Волинській області.



За даним фактом поліція розпочала кримінальні провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом.



Санкція статті, зокрема, передбачає до п’яти років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі поліція затримала раніше судимого 33-річного місцевого жителя, який викрав у 32-річної ковельчанки легковик Volkswagen Golf.Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання, автомобіль вилучили, - інформує ГУНП у Волинській області.За даним фактом поліція розпочала кримінальні провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом.Санкція статті, зокрема, передбачає до п’яти років позбавлення волі.

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