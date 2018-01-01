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Поліція зловила 33-річного волинянина, який вкрав легковик Volkswagen

Поліція зловила 33-річного волинянина, який вкрав легковик Volkswagen
У Ковелі поліція затримала раніше судимого 33-річного місцевого жителя, який викрав у 32-річної ковельчанки легковик Volkswagen Golf.

Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання, автомобіль вилучили, - інформує ГУНП у Волинській області.

За даним фактом поліція розпочала кримінальні провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом.

Санкція статті, зокрема, передбачає до п’яти років позбавлення волі.


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Теги: авто, крадіжка, Ковель, поліція
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