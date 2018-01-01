Найменших відвідувачів у ДРЦ «Figli Migli» чекають «Новорічні пригоди»*
Сьогодні, 09:57
Новорічні свята у ТРЦ «ПортCity» вже зовсім близько.
23 грудня у ДРЦ «Figli Migli», що у ТРЦ «ПортCity», на найменших відвідувачів віком від 6+ чекають «Новорічні пригоди».
Початок о 15:00.
«Ми подаруємо нашим маленьким гостям новорічний настрій та позитивні емоції!» – обіцяють у прес-службі ТРЦ.
Свято наближається, не пропустіть!
«Чекайте наступних святкових анонсів від ТРЦ «ПортCity»!» –закликають у ТРЦ.
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23 грудня у ДРЦ «Figli Migli», що у ТРЦ «ПортCity», на найменших відвідувачів віком від 6+ чекають «Новорічні пригоди».
Початок о 15:00.
«Ми подаруємо нашим маленьким гостям новорічний настрій та позитивні емоції!» – обіцяють у прес-службі ТРЦ.
Свято наближається, не пропустіть!
«Чекайте наступних святкових анонсів від ТРЦ «ПортCity»!» –закликають у ТРЦ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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