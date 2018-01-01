Найменших відвідувачів у ДРЦ «Figli Migli» чекають «Новорічні пригоди»*





23 грудня у ДРЦ «Figli Migli», що у ТРЦ «ПортCity», на найменших відвідувачів віком від 6+ чекають «Новорічні пригоди».



Початок о 15:00.



«Ми подаруємо нашим маленьким гостям новорічний настрій та позитивні емоції!» – обіцяють у прес-службі ТРЦ.



Свято наближається, не пропустіть!



«Чекайте наступних святкових анонсів від ТРЦ «ПортCity»!» –закликають у ТРЦ.





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