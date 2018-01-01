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Найменших відвідувачів у ДРЦ «Figli Migli» чекають «Новорічні пригоди»*

Найменших відвідувачів у ДРЦ «Figli Migli» чекають «Новорічні пригоди»*
Новорічні свята у ТРЦ «ПортCity» вже зовсім близько.

23 грудня у ДРЦ «Figli Migli», що у ТРЦ «ПортCity», на найменших відвідувачів віком від 6+ чекають «Новорічні пригоди».

Початок о 15:00.

«Ми подаруємо нашим маленьким гостям новорічний настрій та позитивні емоції!» – обіцяють у прес-службі ТРЦ.

Свято наближається, не пропустіть!

«Чекайте наступних святкових анонсів від ТРЦ «ПортCity»!» –закликають у ТРЦ.

Найменших відвідувачів у ДРЦ «Figli Migli» чекають «Новорічні пригоди»*

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Теги: ПортCity
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