На Рівненщині мисливець провалився у 20-метровий колодязь





Інцидент трапився 16 грудня, - пише



На допомогу чоловікові приїхали аварійно-рятувальні автомобілі ДСНС зі спецобладнанням та швидка допомога. Для того, щоб дістати чоловіка, рятувальники встановили триногу за допомогою якої дістали тіло без ознак життя. Глибина колодязя становила більше 20 метрів.



Нині встановлюють обставини події.

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