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На Рівненщині мисливець провалився у 20-метровий колодязь

На Рівненщині мисливець провалився у 20-метровий колодязь
На Рівненщині між селами Гориньград-2 та Біла Криниця під час полювання мисливець провалився у відкритий колодязь і загинув.

Інцидент трапився 16 грудня, - пише Рівне вечірнє.

На допомогу чоловікові приїхали аварійно-рятувальні автомобілі ДСНС зі спецобладнанням та швидка допомога. Для того, щоб дістати чоловіка, рятувальники встановили триногу за допомогою якої дістали тіло без ознак життя. Глибина колодязя становила більше 20 метрів.

Нині встановлюють обставини події.

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Теги: колодязь, смерть
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