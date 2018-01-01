На Волині зі снігових заметів витягнули «швидку»

Через негоду на Волині зі снігових заметів витягнули 8 автівок, в тому числі – і автомобіль швидкої допомоги.Про це йдеться на офіційній сторінці голови Волинської ОДАу Facebook.Нагадаємо, станом на 17 грудняВнаслідок несприятливих погодних умов в ніч на 17 грудня пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС у Волинській області здійснили 7 виїздів на дороги області.Як результат, зі снігових заметів звільнили 8 авто, в яких перебувало 14 людей. В тому числі у снігову пастку потрапила карета швидкої допомоги у Ківерцівському районі.