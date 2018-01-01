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На Волині зі снігових заметів витягнули «швидку»

На Волині зі снігових заметів витягнули «швидку»
Через негоду на Волині зі снігових заметів витягнули 8 автівок, в тому числі – і автомобіль швидкої допомоги.

Про це йдеться на офіційній сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у Facebook.

Нагадаємо, станом на 17 грудня на волинських дорогах працює 73 одиниці спецтехніки.

Внаслідок несприятливих погодних умов в ніч на 17 грудня пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС у Волинській області здійснили 7 виїздів на дороги області.

Як результат, зі снігових заметів звільнили 8 авто, в яких перебувало 14 людей. В тому числі у снігову пастку потрапила карета швидкої допомоги у Ківерцівському районі.

Головне фото – ілюстративне

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Теги: сніг, погода, Волинь, негода, швидка, медик, рятувальник
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