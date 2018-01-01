На Волині зі снігових заметів витягнули «швидку»
Сьогодні, 10:19
Через негоду на Волині зі снігових заметів витягнули 8 автівок, в тому числі – і автомобіль швидкої допомоги.
Про це йдеться на офіційній сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у Facebook.
Нагадаємо, станом на 17 грудня на волинських дорогах працює 73 одиниці спецтехніки.
Внаслідок несприятливих погодних умов в ніч на 17 грудня пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС у Волинській області здійснили 7 виїздів на дороги області.
Як результат, зі снігових заметів звільнили 8 авто, в яких перебувало 14 людей. В тому числі у снігову пастку потрапила карета швидкої допомоги у Ківерцівському районі.
Головне фото – ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на офіційній сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у Facebook.
Нагадаємо, станом на 17 грудня на волинських дорогах працює 73 одиниці спецтехніки.
Внаслідок несприятливих погодних умов в ніч на 17 грудня пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС у Волинській області здійснили 7 виїздів на дороги області.
Як результат, зі снігових заметів звільнили 8 авто, в яких перебувало 14 людей. В тому числі у снігову пастку потрапила карета швидкої допомоги у Ківерцівському районі.
Головне фото – ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Рятувальники повідомили про наслідки снігопадів на Волині. ФОТО
Сьогодні, 10:40
На «Ягодині» затримали чоловіка, який перевозив багато ножів
Сьогодні, 10:23
На Волині зі снігових заметів витягнули «швидку»
Сьогодні, 10:19
На волинських дорогах працює 73 снігоочисних машини
Сьогодні, 10:14
На Рівненщині мисливець провалився у 20-метровий колодязь
Сьогодні, 10:11
Медіа