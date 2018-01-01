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На «Ягодині» затримали чоловіка, який перевозив багато ножів

На «Ягодині» затримали чоловіка, який перевозив багато ножів
В пункті пропуску «Ягодин» житель Сумщини намагався провезти холодну зброю.

Так, 16 грудня, в Volkswagen, який слідував на в'їзд в Україну, в якості пасажира прибув житель Сумської області, - інформує прес-служба Луцького прикордонного загону.

Правоохоронці в багажному відділенні автівки в сумці серед особистих речей виявлено багнет-ніж та в кишені кофти, в яку був одягнений чоловік виявлено ще два ножі.

По завершенню слідчих дій, ножі вилучили і передали на експертизу.

На «Ягодині» затримали чоловіка, який перевозив багато ножів
На «Ягодині» затримали чоловіка, який перевозив багато ножів
На «Ягодині» затримали чоловіка, який перевозив багато ножів
На «Ягодині» затримали чоловіка, який перевозив багато ножів



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Теги: ніж, Ягодин
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