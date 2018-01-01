На «Ягодині» затримали чоловіка, який перевозив багато ножів
Сьогодні, 10:23
В пункті пропуску «Ягодин» житель Сумщини намагався провезти холодну зброю.
Так, 16 грудня, в Volkswagen, який слідував на в'їзд в Україну, в якості пасажира прибув житель Сумської області, - інформує прес-служба Луцького прикордонного загону.
Правоохоронці в багажному відділенні автівки в сумці серед особистих речей виявлено багнет-ніж та в кишені кофти, в яку був одягнений чоловік виявлено ще два ножі.
По завершенню слідчих дій, ножі вилучили і передали на експертизу.
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Так, 16 грудня, в Volkswagen, який слідував на в'їзд в Україну, в якості пасажира прибув житель Сумської області, - інформує прес-служба Луцького прикордонного загону.
Правоохоронці в багажному відділенні автівки в сумці серед особистих речей виявлено багнет-ніж та в кишені кофти, в яку був одягнений чоловік виявлено ще два ножі.
По завершенню слідчих дій, ножі вилучили і передали на експертизу.
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