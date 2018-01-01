Рятувальники повідомили про наслідки снігопадів на Волині. ФОТО





Зокрема, із снігових заметів (кюветів) звільнили 16 автомобілів, у котрих перебувало 25 людей.



Пожежними автомобілями підвищеної прохідності витягнули 2 карети швидкої допомоги, де перебувало 6 людей.



Аварійно-рятувальні роботи відбулись в Луцькому, Горохівському, Ківерцівському, Ковельському, Володимир-Волинському, Любомльському, Рожищенському та Ратнівському районах, а також у місті Луцьку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині протягом вихідних рятувальники 14 разів залучались на допомогу водіям, котрі потрапили у скрутне становище на дорогах.Зокрема, із снігових заметів (кюветів) звільнили 16 автомобілів, у котрих перебувало 25 людей.Пожежними автомобілями підвищеної прохідності витягнули 2 карети швидкої допомоги, де перебувало 6 людей.Аварійно-рятувальні роботи відбулись в Луцькому, Горохівському, Ківерцівському, Ковельському, Володимир-Волинському, Любомльському, Рожищенському та Ратнівському районах, а також у місті Луцьку.

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