Рятувальники повідомили про наслідки снігопадів на Волині. ФОТО
Сьогодні, 10:40
На Волині протягом вихідних рятувальники 14 разів залучались на допомогу водіям, котрі потрапили у скрутне становище на дорогах.
Зокрема, із снігових заметів (кюветів) звільнили 16 автомобілів, у котрих перебувало 25 людей.
Пожежними автомобілями підвищеної прохідності витягнули 2 карети швидкої допомоги, де перебувало 6 людей.
Аварійно-рятувальні роботи відбулись в Луцькому, Горохівському, Ківерцівському, Ковельському, Володимир-Волинському, Любомльському, Рожищенському та Ратнівському районах, а також у місті Луцьку.
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Зокрема, із снігових заметів (кюветів) звільнили 16 автомобілів, у котрих перебувало 25 людей.
Пожежними автомобілями підвищеної прохідності витягнули 2 карети швидкої допомоги, де перебувало 6 людей.
Аварійно-рятувальні роботи відбулись в Луцькому, Горохівському, Ківерцівському, Ковельському, Володимир-Волинському, Любомльському, Рожищенському та Ратнівському районах, а також у місті Луцьку.
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