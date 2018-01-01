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Рятувальники повідомили про наслідки снігопадів на Волині. ФОТО

Рятувальники повідомили про наслідки снігопадів на Волині. ФОТО
На Волині протягом вихідних рятувальники 14 разів залучались на допомогу водіям, котрі потрапили у скрутне становище на дорогах.

Зокрема, із снігових заметів (кюветів) звільнили 16 автомобілів, у котрих перебувало 25 людей.

Пожежними автомобілями підвищеної прохідності витягнули 2 карети швидкої допомоги, де перебувало 6 людей.

Аварійно-рятувальні роботи відбулись в Луцькому, Горохівському, Ківерцівському, Ковельському, Володимир-Волинському, Любомльському, Рожищенському та Ратнівському районах, а також у місті Луцьку.

Рятувальники повідомили про наслідки снігопадів на Волині. ФОТО
Рятувальники повідомили про наслідки снігопадів на Волині. ФОТО
Рятувальники повідомили про наслідки снігопадів на Волині. ФОТО
Рятувальники повідомили про наслідки снігопадів на Волині. ФОТО

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Теги: снігопади, рятувальники, Волинь
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