вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку скаржаться на недбале вкладання бруківки

У Луцьку скаржаться на недбале вкладання бруківки
У Луцьку нарікають на неправильне вкладання бруківки на вулиці Кравчука, а також на проспекті Соборності та Молоді.

Про це на платформі Відкрите місто повідомив Дмитро Гуменюк.

За словами чоловіка, підрядник не дотримується технології вкладання бруківки.

"Під час вкладання бруківки дуже часто недоводять справу до кінця. А саме не засипають міжплиточні шви. Це можна побачити на прибудинковій території Кравчука 3, на пішохідній доріжці непарної сторони просп. Соборності, доріжці, що веде від Приватбанку на Молоді, 14 до переходу через пр. Соборності та в інших місцях. Прохання звертати увагу на це прийманні виконаної роботи", - йдеться у повідомленні.

У Луцьку скаржаться на недбале вкладання бруківки
У Луцьку скаржаться на недбале вкладання бруківки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ремонт, дорога, благоустрій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Звільнена зі скандалом директорка школи села Озеро залишиться на посаді вчителя
Опублікували тревел-шоу про Луцьк від творців «Орла і Решки». ВІДЕО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У смертельній аварії на Львівщині загинув 23-річний волинянин
Сьогодні, 11:28
Помер скандальний екс-ректор Податкової академії
Сьогодні, 11:12
У Луцьку скаржаться на недбале вкладання бруківки
Сьогодні, 11:09
Рятувальники повідомили про наслідки снігопадів на Волині. ФОТО
Сьогодні, 10:40
На «Ягодині» затримали чоловіка, який перевозив багато ножів
Сьогодні, 10:23
Схожі новини
Де на Волині цьогоріч відремонтували дороги. ПЕРЕЛІК Де на Волині цьогоріч відремонтували дороги. ПЕРЕЛІК
12 грудень, 11:45
У волинському селищі почали ремонтувати дорогу за півтора мільйона У волинському селищі почали ремонтувати дорогу за півтора мільйона
09 листопад, 18:42
У селі біля Луцька почали ремонт дороги за півтора мільйона. ФОТО У селі біля Луцька почали ремонт дороги за півтора мільйона. ФОТО
25 жовтень, 11:15
У місті на Волині взялися за дорогу, яку не ремонтували півстоліття. ВІДЕО У місті на Волині взялися за дорогу, яку не ремонтували півстоліття. ВІДЕО
17 жовтень, 15:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині хочуть виділити мільйони на депутатські забаганки замість потреб лікарні
Сьогодні, 12:30
 0
УПЦ МП зібралася на екстерне засідання Синоду
Сьогодні, 12:30
 0
Аварія на Волині: Opel протаранив обмежувачі руху
Сьогодні, 12:19
 0
У мережі з’явився проморолик про Володимир-Волинський
Сьогодні, 12:09
 0
Волинян просять не їздити трасою Луцьк-Ковель. ФОТО
Сьогодні, 12:07
 0
Медіа
відео
1/8