У Луцьку скаржаться на недбале вкладання бруківки
Сьогодні, 11:09
У Луцьку нарікають на неправильне вкладання бруківки на вулиці Кравчука, а також на проспекті Соборності та Молоді.
Про це на платформі Відкрите місто повідомив Дмитро Гуменюк.
За словами чоловіка, підрядник не дотримується технології вкладання бруківки.
"Під час вкладання бруківки дуже часто недоводять справу до кінця. А саме не засипають міжплиточні шви. Це можна побачити на прибудинковій території Кравчука 3, на пішохідній доріжці непарної сторони просп. Соборності, доріжці, що веде від Приватбанку на Молоді, 14 до переходу через пр. Соборності та в інших місцях. Прохання звертати увагу на це прийманні виконаної роботи", - йдеться у повідомленні.
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Про це на платформі Відкрите місто повідомив Дмитро Гуменюк.
За словами чоловіка, підрядник не дотримується технології вкладання бруківки.
"Під час вкладання бруківки дуже часто недоводять справу до кінця. А саме не засипають міжплиточні шви. Це можна побачити на прибудинковій території Кравчука 3, на пішохідній доріжці непарної сторони просп. Соборності, доріжці, що веде від Приватбанку на Молоді, 14 до переходу через пр. Соборності та в інших місцях. Прохання звертати увагу на це прийманні виконаної роботи", - йдеться у повідомленні.
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