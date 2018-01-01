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У смертельній аварії на Львівщині загинув 23-річний волинянин

У смертельній аварії на Львівщині загинув 23-річний волинянин
У смертельній ДТП на Львівщині загинув волинянин.

Нагадаємо, що дорожньо-транспортна пригода трапилася 16 грудня, о 3.10 на автодорозі Львів – Краковець в селищі Івано-Франкове, Яворівського району, - інформує ГУНП у Львівській області.

Поліцейські встановили, що 43-річний киянин, керуючи автобусом «Неоплан» міжнародного рейсу Дніпро – Згожелець (Польща) та рухаючись в напрямку Львова, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв лобове зіткнення з легковим автомобілем «Вольво» під керуванням 23-річного мешканця Волинської області.

Від отриманих травм водій та троє пасажирів легковика, 21-річний житель Харківщини, 22-річний мешканець Сумщини та 26-річний житель Рівненщини, померли на місці події. Ще двох пасажирів «Вольво», 20-річного жителя Рівненської області та 21-річного мешканця Харківщини, із тілесними ушкодженнями доставили у лікарню.

На момент автозіткнення в автобусі перебували водій та 67 пасажирів, з них ніхто не постраждав.

Водія «Неоплана» затримали в порядку ст. 208 КПК України. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Санкція статті – позбавлення волі терміном від п'яти до десяти років без права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування, призначено експертизи.

У смертельній аварії на Львівщині загинув 23-річний волинянин
У смертельній аварії на Львівщині загинув 23-річний волинянин
У смертельній аварії на Львівщині загинув 23-річний волинянин

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Теги: аварія, Львівщина, волинянин
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