У смертельній аварії на Львівщині загинув 23-річний волинянин





Нагадаємо, що



Поліцейські встановили, що 43-річний киянин, керуючи автобусом «Неоплан» міжнародного рейсу Дніпро – Згожелець (Польща) та рухаючись в напрямку Львова, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв лобове зіткнення з легковим автомобілем «Вольво» під керуванням 23-річного мешканця Волинської області.



Від отриманих травм водій та троє пасажирів легковика, 21-річний житель Харківщини, 22-річний мешканець Сумщини та 26-річний житель Рівненщини, померли на місці події. Ще двох пасажирів «Вольво», 20-річного жителя Рівненської області та 21-річного мешканця Харківщини, із тілесними ушкодженнями доставили у лікарню.



На момент автозіткнення в автобусі перебували водій та 67 пасажирів, з них ніхто не постраждав.



Водія «Неоплана» затримали в порядку ст. 208 КПК України. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.



Санкція статті – позбавлення волі терміном від п'яти до десяти років без права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.



Триває досудове розслідування, призначено експертизи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У смертельній ДТП на Львівщині загинув волинянин.Нагадаємо, що дорожньо-транспортна пригода трапилася 16 грудня, о 3.10 на автодорозі Львів – Краковець в селищі Івано-Франкове, Яворівського району, - інформує ГУНП у Львівській області.Поліцейські встановили, що 43-річний киянин, керуючи автобусом «Неоплан» міжнародного рейсу Дніпро – Згожелець (Польща) та рухаючись в напрямку Львова, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв лобове зіткнення з легковим автомобілем «Вольво» під керуванням 23-річного мешканця Волинської області.Від отриманих травм водій та троє пасажирів легковика, 21-річний житель Харківщини, 22-річний мешканець Сумщини та 26-річний житель Рівненщини, померли на місці події. Ще двох пасажирів «Вольво», 20-річного жителя Рівненської області та 21-річного мешканця Харківщини, із тілесними ушкодженнями доставили у лікарню.На момент автозіткнення в автобусі перебували водій та 67 пасажирів, з них ніхто не постраждав.Водія «Неоплана» затримали в порядку ст. 208 КПК України. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.Санкція статті – позбавлення волі терміном від п'яти до десяти років без права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.Триває досудове розслідування, призначено експертизи.

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