Якими будуть новорічні свята у ТРЦ «ПортCity»*

Не пропустіть новорічні свята у ТРЦ «ПортCity»!Поспішайте ознайомитися з Новорічним календарем від ТРЦ «ПортCity»:У ДРЦ «Figli Migli» вже стоїть Новорічна поштова скринька! Пишіть лист та відправляйте його Діду Морозу через нашу скриню, а вже у новорічну ніч під ялинку чекайте подарунки.Резиденція Святого Миколая у ТРЦ «ПортCity»19 грудня з 17 до 20 години Ви можете відвідати резиденцію Святого Миколая у ТРЦ «ПортСity». За розказаний віршик або пісеньку дітлахи можуть отримати подарунки, а також на них чекають святкові майстер-класи та забави з казковими героями.Хочете, щоб Святий Миколай подарував Вашій дитині те, про що вона мріяла?Приносьте подарунок Святому Миколаю, який він вручить після виконання маленького завдання про яке йшлося вище.19 грудня з 14 до 20 години у гіпермаркеті «Там Там» гостюватиме Святий Миколай. Приходьте та вигравайте подарунки! Ви можете розказати Святому Миколаю віршик, заспівати пісню та зробити яскраве святкове фото. Акція діє для дітей від 3 до 13 років.День Святого Миколая у ДРЦ «Figli Migli»19 грудня о 18:00 на малюків чекає захоплююча розважальна програма «Зустрічаємо Святого Миколая» зі святковими конкурсами, чарівними вікторинами та квестами, цікавими загадкамита, і звісно, подарунками від Святого Миколая!Запрошуємо на прем’єру романтичної комедії “Секс і нічого особистого” у кінотеатр «Premier City» за участю знімальної команди.Час: 19:30Сценарій фільму створили Сергій Притула та команда “Вар’яти Шоу”. У широкий прокат фільм “Секс і нічого особистого” виходить з 20 грудня 2018 року.Під час прем’єри ви зможете поспілкуватися і поставити свої запитання:Анжеліка Ніколаєва (головна роль), Роман Луцький (головна роль), Наталія Мазур (роль другого плану).Не пропустіть шанс першим подивитися фільм «Секс і нічого особистого» та поспілкуватися з творчою групою у ТРЦ «ПортCity»!Жанр: комедія, пригоди, сімейнийМаленький хлопчик Артем разом із батьками нещодавно переїхав з великого міста у невеличке карпатське село. Наближаються свята і, як і усі діти, Артем чекає на Святого Миколая. Але ж зовсім не такого! Якось перед ним з’являється Миколай власною персоною і приязно спілкується. Та насправді ніякий це не Святий, під його видом орудує звичайнісінький злодій. Артем та його друзі проявлять усю свою сміливість, винахідливість та спритність, аби вивести лиходія на чисту воду. Адже дива неодмінно мають траплятися у свято. І цьогорічні зимові свята мають стати особливими.Жанр: мультфільм, сімейнийНеподалік невеличкого та галасливого міста у горах є печера. Тут усамітнено живе Ґрінч. Із самого дитинства він ненавидить Різдво та усе, що з ним пов'язане. Усі ці подарунки, затишні родинні вечері та дзвінкі колядки неймовірно його дратують. З року в рік одне й те саме і кінця цьому не видно. Та вихід, здається, є. Можна викрасти Різдво. Позбавити усіх цих усміхнених діток подарунків і пісні вже не лунатимуть. Ґрінч береться за справу і ніщо його не зупинить.Ух, Новорічні свята у ТРЦ «ПортCity» вже зовсім близько! 23 грудня у ДРЦ «Figli Migli» на найменших відвідувачів віком від 6+ - чекають «Новорічні пригоди». Початок о 15:00!Ми подаруємо нашим маленьким гостям новорічний настрій та позитивні емоції!О 17:00 у ДРЦ «Figli Migli» відбудеться новорічна програма «Операція викрадення Нового року».Більше деталей за телефоном (0332) 78 78 77Хай Ваша дитина вірить у диво разом з ТРЦ «ПортCity»!