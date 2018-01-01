Під колеса вантажівки потрапив волинянин
Сьогодні, 11:34
На Волині під колеса вантажівки потрапив чоловік.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
16 грудня на автодорозі поблизу села Білин у Володимир-Волинському районі під колеса вантажівки «МАЗ» потрапив 31-річний житель Нововолинська.
Потерпілого госпіталізували у відділення реанімації.
А також у селі Війниця Локачинського району автомобіль «Славута» врізався у відбійник, а в Луцьку на вулиці Ківерцівській автомобіль «Nissan» злетів у кювет. Внаслідок ДТП травмувалося двоє громадян, їх госпіталізували.
За усіма фактами автопригод із потерпілими слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
16 грудня на автодорозі поблизу села Білин у Володимир-Волинському районі під колеса вантажівки «МАЗ» потрапив 31-річний житель Нововолинська.
Потерпілого госпіталізували у відділення реанімації.
А також у селі Війниця Локачинського району автомобіль «Славута» врізався у відбійник, а в Луцьку на вулиці Ківерцівській автомобіль «Nissan» злетів у кювет. Внаслідок ДТП травмувалося двоє громадян, їх госпіталізували.
За усіма фактами автопригод із потерпілими слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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