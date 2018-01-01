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Під колеса вантажівки потрапив волинянин

Під колеса вантажівки потрапив волинянин
На Волині під колеса вантажівки потрапив чоловік.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

16 грудня на автодорозі поблизу села Білин у Володимир-Волинському районі під колеса вантажівки «МАЗ» потрапив 31-річний житель Нововолинська.

Потерпілого госпіталізували у відділення реанімації.

А також у селі Війниця Локачинського району автомобіль «Славута» врізався у відбійник, а в Луцьку на вулиці Ківерцівській автомобіль «Nissan» злетів у кювет. Внаслідок ДТП травмувалося двоє громадян, їх госпіталізували.

За усіма фактами автопригод із потерпілими слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

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Теги: ДТП, аварія
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