На трасі Луцьк-Ковель зіткнулись BMW з вантажівкою: пасажир легковика – у реанімації





За кермом BMW перебував 22-річний житель Рожищенського району, - інформує ГУНП у Волинській області.



Водій, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажівкою Volvo, під керуванням 43-річного жителя міста Мукачеве.



Внаслідок ДТП водій та 22-річний пасажир легковика отримали тілесні ушкодження. Пасажира госпіталізували у відділення реанімації.

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