«Дупу легше зупинити, ніж машину», – волинянин закликав пішоходів бути обережними
Сьогодні, 11:50
У Володимирі-Волинському пішоходів зкликали бути обачними на засніжених дорогах.
Про це у спільноті Володимимр Інфо написав Олексій Біянов.
"У такий скрутний для країни час, коли комунальні служби вкотре у грудні місяці зима застала зненацька, хочу звернутися до вас, мої любі друзі! Переходячи дорогу, пам'ятайте, що дупу легше зупинити, ніж машину!!! Тому, будьте обережні і не падайте!" - написав чоловік.
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Про це у спільноті Володимимр Інфо написав Олексій Біянов.
"У такий скрутний для країни час, коли комунальні служби вкотре у грудні місяці зима застала зненацька, хочу звернутися до вас, мої любі друзі! Переходячи дорогу, пам'ятайте, що дупу легше зупинити, ніж машину!!! Тому, будьте обережні і не падайте!" - написав чоловік.
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