«Дупу легше зупинити, ніж машину», – волинянин закликав пішоходів бути обережними

У Володимирі-Волинському пішоходів зкликали бути обачними на засніжених дорогах.Про це у спільноті Володимимр Інфо написав"У такий скрутний для країни час, коли комунальні служби вкотре у грудні місяці зима застала зненацька, хочу звернутися до вас, мої любі друзі! Переходячи дорогу, пам'ятайте, що дупу легше зупинити, ніж машину!!! Тому, будьте обережні і не падайте!" - написав чоловік.