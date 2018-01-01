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Після смерті дівчинки на дорозі у селі під Луцьком поставлять світлофор

Після смерті дівчинки на дорозі у селі під Луцьком поставлять світлофор
У селі Піддубці мають намір встановити світлофорний об'єкт, аби трагедії на дорозі не повторювалися.

Про це повідомив голова облдержадміністрації Олександр Савченко під час засідання ради регіонального розвитку у понеділок, 17 грудня, у селі Піддубці.

Раду розпочали хвилиною мовчання в пам'ять загиблої в селі під час аварії дівчинки.

Після чого Олександр Савченко зауважив, що вже взяв під контроль встановлення у селі світлофорного об'єкта на небезпечній ділянці дороги, аби у подальшому уникнути трагедій.

"Я дав команду зібрати нараду, яка повинна вирішити, коли і як поставити світлофорний об'єкт, бо без нього селище існувати не може", - зауважив голова ОДА.

Нагадаємо, 14 грудня пообіді на автодорозі в селі Піддубці Луцького району 68-річний водій автомобіля «Volkswagen Passat», мешканець Ківерцівського району, допустив наїзд на 9-річну місцеву жительку. Внаслідок ДТП дитина померла на місці пригоди.

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Теги: ДТП, аварія, смерть
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