Волинян просять не їздити трасою Луцьк-Ковель. ФОТО





Фото засніженої траси у спільноту «Княгининівська громада» виклалала голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб.



«Прохання без особливої потреби не користуватись автошляхами М19», – пише голова громади.



Вона висловила повагу водія маршруток, які «як камікадзе», долають засніжену трасу 17 грудня.



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