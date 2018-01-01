вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинян просять не їздити трасою Луцьк-Ковель. ФОТО

Волинян просять не їздити трасою Луцьк-Ковель. ФОТО
На трасі Луцьк-Ковель – ускладнені погодні умови.

Фото засніженої траси у спільноту «Княгининівська громада» виклалала голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб.

«Прохання без особливої потреби не користуватись автошляхами М19», – пише голова громади.

Вона висловила повагу водія маршруток, які «як камікадзе», долають засніжену трасу 17 грудня.
Волинян просять не їздити трасою Луцьк-Ковель. ФОТО
Волинян просять не їздити трасою Луцьк-Ковель. ФОТО
Волинян просять не їздити трасою Луцьк-Ковель. ФОТО
Волинян просять не їздити трасою Луцьк-Ковель. ФОТО
Волинян просять не їздити трасою Луцьк-Ковель. ФОТО
Волинян просять не їздити трасою Луцьк-Ковель. ФОТО
Волинян просять не їздити трасою Луцьк-Ковель. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: маршрутка, Волинь, траса, Княгининок, громада, негода, сніг, погода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Звільнена зі скандалом директорка школи села Озеро залишиться на посаді вчителя
Опублікували тревел-шоу про Луцьк від творців «Орла і Решки». ВІДЕО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині хочуть виділити мільйони на депутатські забаганки замість потреб лікарні
Сьогодні, 12:30
Аварія на Волині: Opel протаранив обмежувачі руху
Сьогодні, 12:19
Волинян просять не їздити трасою Луцьк-Ковель. ФОТО
Сьогодні, 12:07
Після смерті дівчинки на дорозі у селі під Луцьком поставлять світлофор
Сьогодні, 12:06
«Дупу легше зупинити, ніж машину», – волинянин закликав пішоходів бути обережними
Сьогодні, 11:50
Схожі новини
На Волині зі снігових заметів витягнули «швидку» На Волині зі снігових заметів витягнули «швидку»
Сьогодні, 10:19
На Волині – ускладнені погодні умови: краян просять бути уважними на дорогах На Волині – ускладнені погодні умови: краян просять бути уважними на дорогах
14 грудень, 09:07
На Волинь насувається негода: прогноз синоптиків На Волинь насувається негода: прогноз синоптиків
26 листопад, 14:12
На волинських дорогах працює 73 снігоочисних машини На волинських дорогах працює 73 снігоочисних машини
Сьогодні, 10:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині хочуть виділити мільйони на депутатські забаганки замість потреб лікарні
Сьогодні, 12:30
 0
УПЦ МП зібралася на екстерне засідання Синоду
Сьогодні, 12:30
 0
Аварія на Волині: Opel протаранив обмежувачі руху
Сьогодні, 12:19
 0
У мережі з’явився проморолик про Володимир-Волинський
Сьогодні, 12:09
 0
Волинян просять не їздити трасою Луцьк-Ковель. ФОТО
Сьогодні, 12:07
 0
Медіа
відео
1/8