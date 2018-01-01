Волинян просять не їздити трасою Луцьк-Ковель. ФОТО
Сьогодні, 12:07
На трасі Луцьк-Ковель – ускладнені погодні умови.
Фото засніженої траси у спільноту «Княгининівська громада» виклалала голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб.
«Прохання без особливої потреби не користуватись автошляхами М19», – пише голова громади.
Вона висловила повагу водія маршруток, які «як камікадзе», долають засніжену трасу 17 грудня.
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Фото засніженої траси у спільноту «Княгининівська громада» виклалала голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб.
«Прохання без особливої потреби не користуватись автошляхами М19», – пише голова громади.
Вона висловила повагу водія маршруток, які «як камікадзе», долають засніжену трасу 17 грудня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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