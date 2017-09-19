Аварія на Волині: Opel протаранив обмежувачі руху





Водій проігнорував знак “Зупинку заборонено” і, ймовірно, не помітив засипаних снігом бетонних обмежувачів руху, - пише



Після зіткнення з обмежувачами машина проїхала ще декілька метрів.



Як повідомили у поліції, за кермом авто перебував мешканець Нововолинська, щодо нього склали адмінпротокол про порушення ПДР.



Зазначається, що в автомобіля пошкодився піддон, його забрали на ремонт.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Іваничах вранці 17-го грудня на вулиці Грушевського трапилася ДТП – Opel протаранив обмежувачі руху.Водій проігнорував знак “Зупинку заборонено” і, ймовірно, не помітив засипаних снігом бетонних обмежувачів руху, - пише Буг Після зіткнення з обмежувачами машина проїхала ще декілька метрів.Як повідомили у поліції, за кермом авто перебував мешканець Нововолинська, щодо нього склали адмінпротокол про порушення ПДР.Зазначається, що в автомобіля пошкодився піддон, його забрали на ремонт.

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