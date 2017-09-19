Аварія на Волині: Opel протаранив обмежувачі руху
Сьогодні, 12:19
В Іваничах вранці 17-го грудня на вулиці Грушевського трапилася ДТП – Opel протаранив обмежувачі руху.
Водій проігнорував знак “Зупинку заборонено” і, ймовірно, не помітив засипаних снігом бетонних обмежувачів руху, - пише Буг.
Після зіткнення з обмежувачами машина проїхала ще декілька метрів.
Як повідомили у поліції, за кермом авто перебував мешканець Нововолинська, щодо нього склали адмінпротокол про порушення ПДР.
Зазначається, що в автомобіля пошкодився піддон, його забрали на ремонт.
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Водій проігнорував знак “Зупинку заборонено” і, ймовірно, не помітив засипаних снігом бетонних обмежувачів руху, - пише Буг.
Після зіткнення з обмежувачами машина проїхала ще декілька метрів.
Як повідомили у поліції, за кермом авто перебував мешканець Нововолинська, щодо нього склали адмінпротокол про порушення ПДР.
Зазначається, що в автомобіля пошкодився піддон, його забрали на ремонт.
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