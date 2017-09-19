вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Аварія на Волині: Opel протаранив обмежувачі руху

Аварія на Волині: Opel протаранив обмежувачі руху
В Іваничах вранці 17-го грудня на вулиці Грушевського трапилася ДТП – Opel протаранив обмежувачі руху.

Водій проігнорував знак “Зупинку заборонено” і, ймовірно, не помітив засипаних снігом бетонних обмежувачів руху, - пише Буг.

Після зіткнення з обмежувачами машина проїхала ще декілька метрів.

Як повідомили у поліції, за кермом авто перебував мешканець Нововолинська, щодо нього склали адмінпротокол про порушення ПДР.

Зазначається, що в автомобіля пошкодився піддон, його забрали на ремонт.
Аварія на Волині: Opel протаранив обмежувачі руху
Аварія на Волині: Opel протаранив обмежувачі руху
Аварія на Волині: Opel протаранив обмежувачі руху

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Іваничі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Звільнена зі скандалом директорка школи села Озеро залишиться на посаді вчителя
Опублікували тревел-шоу про Луцьк від творців «Орла і Решки». ВІДЕО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Аварія на Волині: Opel протаранив обмежувачі руху
Сьогодні, 12:19
Волинян просять не їздити трасою Луцьк-Ковель. ФОТО
Сьогодні, 12:07
Після смерті дівчинки на дорозі у селі під Луцьком поставлять світлофор
Сьогодні, 12:06
«Дупу легше зупинити, ніж машину», – волинянин закликав пішоходів бути обережними
Сьогодні, 11:50
На трасі Луцьк-Ковель зіткнулись BMW з вантажівкою: пасажир легковика – у реанімації
Сьогодні, 11:38
Схожі новини
Аварія на Волині: поспішав на весілля, а потрапив у «халепу» Аварія на Волині: поспішав на весілля, а потрапив у «халепу»
19 вересень, 2017, 14:26
В Іваничівському районі 2 аварії: 4 постраждалих В Іваничівському районі 2 аварії: 4 постраждалих
06 лютий, 2017, 14:47
На Волині під колесами Audi загинув чоловік На Волині під колесами Audi загинув чоловік
23 грудень, 2016, 11:34
Після смерті дівчинки на дорозі у селі під Луцьком поставлять світлофор Після смерті дівчинки на дорозі у селі під Луцьком поставлять світлофор
Сьогодні, 12:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Аварія на Волині: Opel протаранив обмежувачі руху
Сьогодні, 12:19
 0
У мережі з’явився проморолик про Володимир-Волинський
Сьогодні, 12:09
 0
Волинян просять не їздити трасою Луцьк-Ковель. ФОТО
Сьогодні, 12:07
 0
Після смерті дівчинки на дорозі у селі під Луцьком поставлять світлофор
Сьогодні, 12:06
 0
«Дупу легше зупинити, ніж машину», – волинянин закликав пішоходів бути обережними
Сьогодні, 11:50
 0
Медіа
відео
1/8