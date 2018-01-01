вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

УПЦ МП зібралася на екстерне засідання Синоду

УПЦ МП зібралася на екстерне засідання Синоду
Українська православна церква Московського патріархату скликала позачергове засідання Синоду на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, який очолив митрополит Онуфрій.

Про це повідомляють у прес-службі УПЦ МП, - пише канал 24.

Відомо, що на Синоді представники церкви планують розглянути питання, "пов’язані з викликами, що постають перед Українською православною церквою".

Засідання відбулося через день після створення незалежної від Москви Єдиної помісної православної церкви.

Крім того, на засідання УПЦ МП прибули митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел, митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар, митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел, митрополит Луганський і Алчевський Митрофан та інші.

Нагадаємо, у Києві відбувся Об'єднавчий собор. Предстоятелем єдиної помісної УПЦ обрали митрополита Єпіфанія (Думенка).

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Глава єдиної помісної церкви в Україні Епіфаній виступив з першим словом. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: церква, Томос
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Звільнена зі скандалом директорка школи села Озеро залишиться на посаді вчителя
Опублікували тревел-шоу про Луцьк від творців «Орла і Решки». ВІДЕО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
УПЦ МП зібралася на екстерне засідання Синоду
Сьогодні, 12:30
На Волині хочуть виділити мільйони на депутатські забаганки замість потреб лікарні
Сьогодні, 12:30
Аварія на Волині: Opel протаранив обмежувачі руху
Сьогодні, 12:19
Волинян просять не їздити трасою Луцьк-Ковель. ФОТО
Сьогодні, 12:07
Після смерті дівчинки на дорозі у селі під Луцьком поставлять світлофор
Сьогодні, 12:06
Схожі новини
Україна отримає Томос 6 січня, – Епіфаній Україна отримає Томос 6 січня, – Епіфаній
16 грудень, 20:00
Силоміць у новостворену церкву нікого не «запрошуватимуть», – Порошенко Силоміць у новостворену церкву нікого не «запрошуватимуть», – Порошенко
15 грудень, 21:33
Іваничівські депутати закликали священиків УПЦ МП підтримати автокефалію української церкви Іваничівські депутати закликали священиків УПЦ МП підтримати автокефалію української церкви
10 грудень, 17:36
Глава РПЦ Кирил вважає неприпустимим створення незалежної церкви в Україні Глава РПЦ Кирил вважає неприпустимим створення незалежної церкви в Україні
10 грудень, 07:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині хочуть виділити мільйони на депутатські забаганки замість потреб лікарні
Сьогодні, 12:30
 0
УПЦ МП зібралася на екстерне засідання Синоду
Сьогодні, 12:30
 0
Аварія на Волині: Opel протаранив обмежувачі руху
Сьогодні, 12:19
 0
У мережі з’явився проморолик про Володимир-Волинський
Сьогодні, 12:09
 0
Волинян просять не їздити трасою Луцьк-Ковель. ФОТО
Сьогодні, 12:07
 0
Медіа
відео
1/8