УПЦ МП зібралася на екстерне засідання Синоду
Сьогодні, 12:30
Українська православна церква Московського патріархату скликала позачергове засідання Синоду на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, який очолив митрополит Онуфрій.
Про це повідомляють у прес-службі УПЦ МП, - пише канал 24.
Відомо, що на Синоді представники церкви планують розглянути питання, "пов’язані з викликами, що постають перед Українською православною церквою".
Засідання відбулося через день після створення незалежної від Москви Єдиної помісної православної церкви.
Крім того, на засідання УПЦ МП прибули митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел, митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар, митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел, митрополит Луганський і Алчевський Митрофан та інші.
Нагадаємо, у Києві відбувся Об'єднавчий собор. Предстоятелем єдиної помісної УПЦ обрали митрополита Єпіфанія (Думенка).
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Про це повідомляють у прес-службі УПЦ МП, - пише канал 24.
Відомо, що на Синоді представники церкви планують розглянути питання, "пов’язані з викликами, що постають перед Українською православною церквою".
Засідання відбулося через день після створення незалежної від Москви Єдиної помісної православної церкви.
Крім того, на засідання УПЦ МП прибули митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел, митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар, митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел, митрополит Луганський і Алчевський Митрофан та інші.
Нагадаємо, у Києві відбувся Об'єднавчий собор. Предстоятелем єдиної помісної УПЦ обрали митрополита Єпіфанія (Думенка).
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Глава єдиної помісної церкви в Україні Епіфаній виступив з першим словом. ФОТО
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