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В Україні буде простіше зареєструвати автомобіль

В Україні буде простіше зареєструвати автомобіль
Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови про державну реєстрацію (перереєстрацію) транспортних засобів.

Про це повідомляє прес-служба МВС України на сторінці у Twitter, передає УНН.

“Відтепер реєстрація газобалонного обладнання та видача тимчасового реєстраційного талона під час передачі права користування авто не вимагає обов’язкового експертного огляду”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, огляд не треба проводити під час реєстрації нових транспортних засобів, вибракування авто та перереєстрації машини у зв’язку зі зміною особистих даних, місця проживання власника.

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Теги: авто, реєстрація
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