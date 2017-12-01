В Україні буде простіше зареєструвати автомобіль
Сьогодні, 20:22
Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови про державну реєстрацію (перереєстрацію) транспортних засобів.
Про це повідомляє прес-служба МВС України на сторінці у Twitter, передає УНН.
“Відтепер реєстрація газобалонного обладнання та видача тимчасового реєстраційного талона під час передачі права користування авто не вимагає обов’язкового експертного огляду”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, огляд не треба проводити під час реєстрації нових транспортних засобів, вибракування авто та перереєстрації машини у зв’язку зі зміною особистих даних, місця проживання власника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє прес-служба МВС України на сторінці у Twitter, передає УНН.
“Відтепер реєстрація газобалонного обладнання та видача тимчасового реєстраційного талона під час передачі права користування авто не вимагає обов’язкового експертного огляду”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, огляд не треба проводити під час реєстрації нових транспортних засобів, вибракування авто та перереєстрації машини у зв’язку зі зміною особистих даних, місця проживання власника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцькраді обиратимуть директора водоканалу
Сьогодні, 21:44
В Україні буде простіше зареєструвати автомобіль
Сьогодні, 20:22
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 18 грудня
Сьогодні, 20:00
У «Промені» виступить гурт The HARDKISS*
Сьогодні, 19:45
Волинь найбільше товарів експортує до Німеччини
Сьогодні, 19:31