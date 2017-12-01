В Україні буде простіше зареєструвати автомобіль





Про це повідомляє прес-служба МВС України на сторінці у Twitter, передає



“Відтепер реєстрація газобалонного обладнання та видача тимчасового реєстраційного талона під час передачі права користування авто не вимагає обов’язкового експертного огляду”, — йдеться у повідомленні.



Крім того, огляд не треба проводити під час реєстрації нових транспортних засобів, вибракування авто та перереєстрації машини у зв’язку зі зміною особистих даних, місця проживання власника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови про державну реєстрацію (перереєстрацію) транспортних засобів.Про це повідомляє прес-служба МВС України на сторінці у Twitter, передає УНН “Відтепер реєстрація газобалонного обладнання та видача тимчасового реєстраційного талона під час передачі права користування авто не вимагає обов’язкового експертного огляду”, — йдеться у повідомленні.Крім того, огляд не треба проводити під час реєстрації нових транспортних засобів, вибракування авто та перереєстрації машини у зв’язку зі зміною особистих даних, місця проживання власника.

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