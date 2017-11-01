Гіпермаркет «Там Там» відправив у Європу переможців*

27 жовтня в гіпермаркеті "Там Там" відбувся розіграш трьох путівок на двох до Чехії, Франції та Німеччини.Напередодні Нового року, 12 грудня, шестеро щасливих переможців вирушили в незабутню подорож.провели аж 6 днів у Дрездені, Парижі, Версалі, Франкфурті та Празі, відвідали Лувр та парк Діснейленд.Щасливі переможці поділились з гіпермаркетом "Там Там" яскравим відпочинком та дякували за чудово проведений час!