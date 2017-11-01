Гіпермаркет «Там Там» відправив у Європу переможців*
Сьогодні, 18:13
27 жовтня в гіпермаркеті "Там Там" відбувся розіграш трьох путівок на двох до Чехії, Франції та Німеччини.
Напередодні Нового року, 12 грудня, шестеро щасливих переможців вирушили в незабутню подорож. Ірина Рябчук та Рябчук Денис, Дубровська Людмила та Дубровський Олександр, Захарчук Тетяна та Павлова Людмила провели аж 6 днів у Дрездені, Парижі, Версалі, Франкфурті та Празі, відвідали Лувр та парк Діснейленд.
Щасливі переможці поділились з гіпермаркетом "Там Там" яскравим відпочинком та дякували за чудово проведений час!
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Напередодні Нового року, 12 грудня, шестеро щасливих переможців вирушили в незабутню подорож. Ірина Рябчук та Рябчук Денис, Дубровська Людмила та Дубровський Олександр, Захарчук Тетяна та Павлова Людмила провели аж 6 днів у Дрездені, Парижі, Версалі, Франкфурті та Празі, відвідали Лувр та парк Діснейленд.
Щасливі переможці поділились з гіпермаркетом "Там Там" яскравим відпочинком та дякували за чудово проведений час!
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