вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Гіпермаркет «Там Там» відправив у Європу переможців*

Гіпермаркет «Там Там» відправив у Європу переможців*
27 жовтня в гіпермаркеті "Там Там" відбувся розіграш трьох путівок на двох до Чехії, Франції та Німеччини.

Напередодні Нового року, 12 грудня, шестеро щасливих переможців вирушили в незабутню подорож. Ірина Рябчук та Рябчук Денис, Дубровська Людмила та Дубровський Олександр, Захарчук Тетяна та Павлова Людмила провели аж 6 днів у Дрездені, Парижі, Версалі, Франкфурті та Празі, відвідали Лувр та парк Діснейленд.

Щасливі переможці поділились з гіпермаркетом "Там Там" яскравим відпочинком та дякували за чудово проведений час!
Гіпермаркет «Там Там» відправив у Європу переможців*
Гіпермаркет «Там Там» відправив у Європу переможців*
Гіпермаркет «Там Там» відправив у Європу переможців*
Гіпермаркет «Там Там» відправив у Європу переможців*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Там Там, путівка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Має шанс на життя: просять допомогти хворому хлопчику з Волині
Звільнена зі скандалом директорка школи села Озеро залишиться на посаді вчителя
Опублікували тревел-шоу про Луцьк від творців «Орла і Решки». ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Біля луцького РАЦСу урочисто засвітять ялинку
Сьогодні, 18:32
Луцький депутат нелегально торгував пальним
Сьогодні, 18:20
Гіпермаркет «Там Там» відправив у Європу переможців*
Сьогодні, 18:13
Перед Новим роком лісівники ловитимуть «ялинкових браконьєрів»
Сьогодні, 18:00
В Україні від грипу померла ще одна людина
Сьогодні, 17:57
Схожі новини
Гіпермаркет «Там Там» розігрує путівку-сюрприз Гіпермаркет «Там Там» розігрує путівку-сюрприз
06 березень, 09:29
Відомо, хто виграв путівки в Європу від «Там Таму» Відомо, хто виграв путівки в Європу від «Там Таму»
01 листопад, 2017, 07:45
Відомо, хто виграв путівки в Закарпаття від «Там Таму» Відомо, хто виграв путівки в Закарпаття від «Там Таму»
07 жовтень, 2017, 14:45
Волиняни можуть поїхати в Косино завдяки гіпермаркету «Там Там»* Волиняни можуть поїхати в Косино завдяки гіпермаркету «Там Там»*
02 жовтень, 2017, 12:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 18 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
У «Промені» виступить гурт The HARDKISS*
Сьогодні, 19:45
 0
Волинь найбільше товарів експортує до Німеччини
Сьогодні, 19:31
 0
На аукціоні продають столітні фото з Голоб
Сьогодні, 19:18
 0
Волинян попередили про різке похолодання
Сьогодні, 19:05
 0
Медіа
відео
1/8