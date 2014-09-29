У Луцьку за вихідні понад 20 людей потрапили до лікарні з переломами





Про це розповів лікар-травматолог Луцької міської клінічної лікарні Ігор Шпетун, - пише



З його слів, 15 грудня до травмпункту звернулося 10 громадян з переломами, 16 грудня - 13.



"Упродовж цієї доби по області утримаються складні погодні умови: сніг, місцями сильний сніг, подекуди ожеледиця, снігові замети", - розповіла синоптик Волинського гідрометеоцентру Леся Пасічник.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку у зв’язку зі снігопадами зросла кількість звернень громадян до травмпунктів.Про це розповів лікар-травматолог Луцької міської клінічної лікарні, - пише Суспільне Волині З його слів, 15 грудня до травмпункту звернулося 10 громадян з переломами, 16 грудня - 13."Упродовж цієї доби по області утримаються складні погодні умови: сніг, місцями сильний сніг, подекуди ожеледиця, снігові замети", - розповіла синоптик Волинського гідрометеоцентру Леся Пасічник.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію