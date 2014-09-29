У Луцьку за вихідні понад 20 людей потрапили до лікарні з переломами
Сьогодні, 13:43
У Луцьку у зв’язку зі снігопадами зросла кількість звернень громадян до травмпунктів.
Про це розповів лікар-травматолог Луцької міської клінічної лікарні Ігор Шпетун, - пише Суспільне Волині.
З його слів, 15 грудня до травмпункту звернулося 10 громадян з переломами, 16 грудня - 13.
"Упродовж цієї доби по області утримаються складні погодні умови: сніг, місцями сильний сніг, подекуди ожеледиця, снігові замети", - розповіла синоптик Волинського гідрометеоцентру Леся Пасічник.
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Про це розповів лікар-травматолог Луцької міської клінічної лікарні Ігор Шпетун, - пише Суспільне Волині.
З його слів, 15 грудня до травмпункту звернулося 10 громадян з переломами, 16 грудня - 13.
"Упродовж цієї доби по області утримаються складні погодні умови: сніг, місцями сильний сніг, подекуди ожеледиця, снігові замети", - розповіла синоптик Волинського гідрометеоцентру Леся Пасічник.
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