На волинській трасі вантажівка перегородила дорогу. ФОТО
Сьогодні, 13:55
На автодорозі поблизу села Мар’янівка Горохівського району фура з’їхала з дороги і перегородила рух для інших автівок.
Автопригода сталася сьогодні, 17 грудня, близько 13:00, - пише Волинська правда.
Фура перегородила частину дороги, а саме – одну зі смуг дорожнього руху.
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Як зазначили очевидці, причиною, ймовірно, цього стала слизька дорога та значні снігові замети.
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Автопригода сталася сьогодні, 17 грудня, близько 13:00, - пише Волинська правда.
Фура перегородила частину дороги, а саме – одну зі смуг дорожнього руху.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Рятувальники повідомили про наслідки снігопадів на Волині.ФОТО
Як зазначили очевидці, причиною, ймовірно, цього стала слизька дорога та значні снігові замети.
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