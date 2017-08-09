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На волинській трасі вантажівка перегородила дорогу. ФОТО

На волинській трасі вантажівка перегородила дорогу. ФОТО
На автодорозі поблизу села Мар’янівка Горохівського району фура з’їхала з дороги і перегородила рух для інших автівок.

Автопригода сталася сьогодні, 17 грудня, близько 13:00, - пише Волинська правда.

Фура перегородила частину дороги, а саме – одну зі смуг дорожнього руху.

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Як зазначили очевидці, причиною, ймовірно, цього стала слизька дорога та значні снігові замети.

На волинській трасі вантажівка перегородила дорогу. ФОТО
На волинській трасі вантажівка перегородила дорогу. ФОТО
На волинській трасі вантажівка перегородила дорогу. ФОТО

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Теги: фура, Горохів, дорога
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