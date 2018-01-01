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Співачка Alyosha зустрічатиме Новий рік на фестивалі у Луцькому замку

Співачка Alyosha зустрічатиме Новий рік на фестивалі у Луцькому замку
На фестивалі "Новорічна містерія у Луцькому замку 2019" виступить співачка Alyosha.

Про це повідомили організатори фестивалю.

"І ще один сюрприз: представниця України на пісенному конкурсі Євробачення у 2010 році, українська співачка, композитор, автор крутезних пісень і просто красуня Альоша зустрічатиме Новий рік на фестивалі "Новорічна містерія у Луцькому замку 2019", - йдеться у повідомленні.

Під час фестивалю «Новорічна містерія у Луцькому замку 2019» у замку Любарта виступатиме відомий гурт «Цвіт кульбаби».

З 21 години 31 грудня 2018 року до вечора 1 січня 2019 року лучани матимуть змогу відвідавти фестиваль «Новорічна містерія у Луцькому замку 2019». Організатори обіцяють створити для відвідувачів справжню казку. Зокрема, вперше у місті Луцьку відкриються чудові виставки льодових скульптур та святкових ілюмінацій.

Співачка Alyosha зустрічатиме Новий рік на фестивалі у Луцькому замку

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Теги: Новорічна містерія, Луцьк
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