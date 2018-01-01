Співачка Alyosha зустрічатиме Новий рік на фестивалі у Луцькому замку





Про це повідомили організатори фестивалю.



"І ще один сюрприз: представниця України на пісенному конкурсі Євробачення у 2010 році, українська співачка, композитор, автор крутезних пісень і просто красуня Альоша зустрічатиме Новий рік на фестивалі "Новорічна містерія у Луцькому замку 2019", - йдеться у повідомленні.



Під час фестивалю «Новорічна містерія у Луцькому замку 2019» у замку Любарта



З 21 години 31 грудня 2018 року до вечора 1 січня 2019 року лучани матимуть змогу відвідавти фестиваль «Новорічна містерія у Луцькому замку 2019». Організатори обіцяють створити для відвідувачів справжню казку. Зокрема, вперше у місті Луцьку відкриються чудові виставки льодових скульптур та святкових ілюмінацій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На фестивалі "Новорічна містерія у Луцькому замку 2019" виступить співачка Alyosha.Про це повідомили організатори фестивалю."І ще один сюрприз: представниця України на пісенному конкурсі Євробачення у 2010 році, українська співачка, композитор, автор крутезних пісень і просто красуня Альоша зустрічатиме Новий рік на фестивалі "Новорічна містерія у Луцькому замку 2019", - йдеться у повідомленні.Під час фестивалю «Новорічна містерія у Луцькому замку 2019» у замку Любарта виступатиме відомий гурт «Цвіт кульбаби» З 21 години 31 грудня 2018 року до вечора 1 січня 2019 року лучани матимуть змогу відвідавти фестиваль «Новорічна містерія у Луцькому замку 2019». Організатори обіцяють створити для відвідувачів справжню казку. Зокрема, вперше у місті Луцьку відкриються чудові виставки льодових скульптур та святкових ілюмінацій.

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