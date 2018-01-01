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На ЖК «Оріон» встановили вечірнє освітлення*

На ЖК «Оріон» встановили вечірнє освітлення*
У ЖК «Оріон», який на околиці Луцька зводить Будівельна компанія «Інвестор», уже встановили вечірнє освітлення.

Про це йдеться на офіційній сторінці житлового комплексу у Фейсбуці, пише Перший.

«Оріон - одне з найпомітніших сузір'їв на нашому небосхилі. Тому ЖК «Оріон» не міг бути інакшим: це - один із найяскравіших та найнетиповіших житлових комплексів у Луцьку!

Відтепер він сяє яскравими вечірніми вогнями, не менше за свого небесного брата», – зазначають у дописі.

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Також у соцмережі поділилися світлинами житлового комплексу у вечірню пору з уже ввімкненими ліхтарями.

На ЖК «Оріон» встановили вечірнє освітлення*
На ЖК «Оріон» встановили вечірнє освітлення*
На ЖК «Оріон» встановили вечірнє освітлення*


До слова, на тиждень раніше засвітився і житловий комплекс «Сіріус», який у районі вулиці Дубнівської зводить Будівельна компанія «Інвестор».

На ЖК «Оріон» встановили вечірнє освітлення*


Зауважимо, поруч з ЖК «Оріон» незабаром завершують облагородження території, на якій буде дитячий майданчик. Наразі триває благоустрій прибудинкової території – встановлюють бордюри та кладуть бруківку.

Нагадаємо, що в «Оріоні» залишилася одна 4-кімнатна квартира площею 139, 06 кв.м.

Щоб придбати квартиру у житловому комплексі «Оріон» телефонуйте:

096 030 20 10.

Адреса відділу продажів: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.

Facebook: Будівельна компанія Інвестор

Instagram: bud.investor

Сайт: www.investor.lutsk.ua

На ЖК «Оріон» встановили вечірнє освітлення*
На ЖК «Оріон» встановили вечірнє освітлення*
На ЖК «Оріон» встановили вечірнє освітлення*
На ЖК «Оріон» встановили вечірнє освітлення*
На ЖК «Оріон» встановили вечірнє освітлення*
На ЖК «Оріон» встановили вечірнє освітлення*

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Теги: Інвестор
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