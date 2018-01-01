На ЖК «Оріон» встановили вечірнє освітлення*
Сьогодні, 15:14
У ЖК «Оріон», який на околиці Луцька зводить Будівельна компанія «Інвестор», уже встановили вечірнє освітлення.
Про це йдеться на офіційній сторінці житлового комплексу у Фейсбуці, пише Перший.
«Оріон - одне з найпомітніших сузір'їв на нашому небосхилі. Тому ЖК «Оріон» не міг бути інакшим: це - один із найяскравіших та найнетиповіших житлових комплексів у Луцьку!
Відтепер він сяє яскравими вечірніми вогнями, не менше за свого небесного брата», – зазначають у дописі.
Читати також: 5 фактів про ЖК «Оріон», які доводять: такого житла більше ніде нема
Також у соцмережі поділилися світлинами житлового комплексу у вечірню пору з уже ввімкненими ліхтарями.
До слова, на тиждень раніше засвітився і житловий комплекс «Сіріус», який у районі вулиці Дубнівської зводить Будівельна компанія «Інвестор».
Зауважимо, поруч з ЖК «Оріон» незабаром завершують облагородження території, на якій буде дитячий майданчик. Наразі триває благоустрій прибудинкової території – встановлюють бордюри та кладуть бруківку.
Нагадаємо, що в «Оріоні» залишилася одна 4-кімнатна квартира площею 139, 06 кв.м.
Щоб придбати квартиру у житловому комплексі «Оріон» телефонуйте:
096 030 20 10.
Адреса відділу продажів: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.
Facebook: Будівельна компанія Інвестор
Instagram: bud.investor
Сайт: www.investor.lutsk.ua
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Про це йдеться на офіційній сторінці житлового комплексу у Фейсбуці, пише Перший.
«Оріон - одне з найпомітніших сузір'їв на нашому небосхилі. Тому ЖК «Оріон» не міг бути інакшим: це - один із найяскравіших та найнетиповіших житлових комплексів у Луцьку!
Відтепер він сяє яскравими вечірніми вогнями, не менше за свого небесного брата», – зазначають у дописі.
Читати також: 5 фактів про ЖК «Оріон», які доводять: такого житла більше ніде нема
Також у соцмережі поділилися світлинами житлового комплексу у вечірню пору з уже ввімкненими ліхтарями.
До слова, на тиждень раніше засвітився і житловий комплекс «Сіріус», який у районі вулиці Дубнівської зводить Будівельна компанія «Інвестор».
Зауважимо, поруч з ЖК «Оріон» незабаром завершують облагородження території, на якій буде дитячий майданчик. Наразі триває благоустрій прибудинкової території – встановлюють бордюри та кладуть бруківку.
Нагадаємо, що в «Оріоні» залишилася одна 4-кімнатна квартира площею 139, 06 кв.м.
Щоб придбати квартиру у житловому комплексі «Оріон» телефонуйте:
096 030 20 10.
Адреса відділу продажів: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.
Facebook: Будівельна компанія Інвестор
Instagram: bud.investor
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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