Лучан кличуть на новорічні вечірки у «Смугастому носорогові»*

Всі вже поринули в новорічну атмосферу, але якщо раптом ти забарився та пропустив цю подію, то помічники Смугастого та Санти добре підготувались і організували чарівні Новорічні вечірки за записом у м’юзік холі «Не кажи мамі».Вони здивують унікальною програмою, особливими образами новорічних героїв, новим захоплюючим шоу-конфеті, та казковою фотозоною. На гостей чекатиме запальна неонова дискотека, безліч сюрпризів та подарунків!Особливість наших новорічних героїв в тому, що вони світяться та дарують радість, тому і називають їх Світлячки, вони обожнюють обійми та гарячий шоколад! Так, це помічники Санти, який і відправив їх дарувати тепло і щастя.В програмі:-Інтерактивна розважальна програма з конкурсами;-Кулінарний майстер-клас;-Неонова запальна дискотека;-Казкові декорації;-Яскраве шоу конфеті;-Сюрпризи та подарунки.Поспіши отримати заряд магії та тепла у Долині Смугастого!Ми з нетерпінням чекаємо на тебе 25 грудня о 18:00, або 28 грудня о 17:00.Запис за телефоном +380 (66) 755 07 57. Ціна з дитини – 150 гривень!