Лучан кличуть на новорічні вечірки у «Смугастому носорогові»*
Сьогодні, 14:30
Всі вже поринули в новорічну атмосферу, але якщо раптом ти забарився та пропустив цю подію, то помічники Смугастого та Санти добре підготувались і організували чарівні Новорічні вечірки за записом у м’юзік холі «Не кажи мамі».
Вони здивують унікальною програмою, особливими образами новорічних героїв, новим захоплюючим шоу-конфеті, та казковою фотозоною. На гостей чекатиме запальна неонова дискотека, безліч сюрпризів та подарунків!
Особливість наших новорічних героїв в тому, що вони світяться та дарують радість, тому і називають їх Світлячки, вони обожнюють обійми та гарячий шоколад! Так, це помічники Санти, який і відправив їх дарувати тепло і щастя.
В програмі:
-Інтерактивна розважальна програма з конкурсами;
-Кулінарний майстер-клас;
-Неонова запальна дискотека;
-Казкові декорації;
-Яскраве шоу конфеті;
-Сюрпризи та подарунки.
Поспіши отримати заряд магії та тепла у Долині Смугастого!
Ми з нетерпінням чекаємо на тебе 25 грудня о 18:00, або 28 грудня о 17:00.
Запис за телефоном +380 (66) 755 07 57. Ціна з дитини – 150 гривень!
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Вони здивують унікальною програмою, особливими образами новорічних героїв, новим захоплюючим шоу-конфеті, та казковою фотозоною. На гостей чекатиме запальна неонова дискотека, безліч сюрпризів та подарунків!
Особливість наших новорічних героїв в тому, що вони світяться та дарують радість, тому і називають їх Світлячки, вони обожнюють обійми та гарячий шоколад! Так, це помічники Санти, який і відправив їх дарувати тепло і щастя.
В програмі:
-Інтерактивна розважальна програма з конкурсами;
-Кулінарний майстер-клас;
-Неонова запальна дискотека;
-Казкові декорації;
-Яскраве шоу конфеті;
-Сюрпризи та подарунки.
Поспіши отримати заряд магії та тепла у Долині Смугастого!
Ми з нетерпінням чекаємо на тебе 25 грудня о 18:00, або 28 грудня о 17:00.
Запис за телефоном +380 (66) 755 07 57. Ціна з дитини – 150 гривень!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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