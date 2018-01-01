Чоловік ледь не загинув, рятуючи з-під криги собаку. ВІДЕО
Сьогодні, 14:45
У Сумах чоловік намагався врятувати собаку, який провалився під кригу.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Разом із дружиною чоловік гуляв біля річки, почув жалібне скавчання. Коли побачив, як пес борсається в ополонці, без роздумів кинувся на допомогу. Утім, потрапивши у крижану воду, 37-річного рятівника самого почало затягувати униз.
Обох – і собаку і чоловіка - ледь живих діставали з річки водолази та рятувальники. Нині чоловік оговтується від льодяного пірнання.
Врятований пес ніч провів в реанімації у приватній ветклініці. З ним вже усе гаразд.
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Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Разом із дружиною чоловік гуляв біля річки, почув жалібне скавчання. Коли побачив, як пес борсається в ополонці, без роздумів кинувся на допомогу. Утім, потрапивши у крижану воду, 37-річного рятівника самого почало затягувати униз.
Обох – і собаку і чоловіка - ледь живих діставали з річки водолази та рятувальники. Нині чоловік оговтується від льодяного пірнання.
Врятований пес ніч провів в реанімації у приватній ветклініці. З ним вже усе гаразд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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