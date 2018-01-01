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Чоловік ледь не загинув, рятуючи з-під криги собаку. ВІДЕО

Чоловік ледь не загинув, рятуючи з-під криги собаку. ВІДЕО
У Сумах чоловік намагався врятувати собаку, який провалився під кригу.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Разом із дружиною чоловік гуляв біля річки, почув жалібне скавчання. Коли побачив, як пес борсається в ополонці, без роздумів кинувся на допомогу. Утім, потрапивши у крижану воду, 37-річного рятівника самого почало затягувати униз.

Обох – і собаку і чоловіка - ледь живих діставали з річки водолази та рятувальники. Нині чоловік оговтується від льодяного пірнання.

Врятований пес ніч провів в реанімації у приватній ветклініці. З ним вже усе гаразд.


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Теги: собака, рятівник
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