Чоловік ледь не загинув, рятуючи з-під криги собаку. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Разом із дружиною чоловік гуляв біля річки, почув жалібне скавчання. Коли побачив, як пес борсається в ополонці, без роздумів кинувся на допомогу. Утім, потрапивши у крижану воду, 37-річного рятівника самого почало затягувати униз.



Обох – і собаку і чоловіка - ледь живих діставали з річки водолази та рятувальники. Нині чоловік оговтується від льодяного пірнання.



Врятований пес ніч провів в реанімації у приватній ветклініці. З ним вже усе гаразд.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Сумах чоловік намагався врятувати собаку, який провалився під кригу.Про це йдеться у сюжеті ТСН Разом із дружиною чоловік гуляв біля річки, почув жалібне скавчання. Коли побачив, як пес борсається в ополонці, без роздумів кинувся на допомогу. Утім, потрапивши у крижану воду, 37-річного рятівника самого почало затягувати униз.Обох – і собаку і чоловіка - ледь живих діставали з річки водолази та рятувальники. Нині чоловік оговтується від льодяного пірнання.Врятований пес ніч провів в реанімації у приватній ветклініці. З ним вже усе гаразд.

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