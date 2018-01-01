Їхав на людей і заблокував прохід: у Луцьку скаржаться на автохама





Про це написала Ірина Оленяк у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька».



Вона зазначила, що випадок трапився на проспекті Соборності.



«Сьогодні на зупинці навпроти "Гостинця" на людей почав їхати водій, тому що в нього доставка товару!» – пише жінка.



Також Ірина Оленяк зазначила, що можливість припаркуватися в іншому місці у водія була.



«Я з дитиною заїхала в кучугури, а люди сходили на дорогу!!!» – обурюється лучанка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку водій доставки товару заблокував пішохідну зону.Про це написалау Facebook-спільноті «Автоандони Луцька».Вона зазначила, що випадок трапився на проспекті Соборності.«Сьогодні на зупинці навпроти "Гостинця" на людей почав їхати водій, тому що в нього доставка товару!» – пише жінка.Також Ірина Оленяк зазначила, що можливість припаркуватися в іншому місці у водія була.«Я з дитиною заїхала в кучугури, а люди сходили на дорогу!!!» – обурюється лучанка.

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