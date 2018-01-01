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Їхав на людей і заблокував прохід: у Луцьку скаржаться на автохама

Їхав на людей і заблокував прохід: у Луцьку скаржаться на автохама
У Луцьку водій доставки товару заблокував пішохідну зону.

Про це написала Ірина Оленяк у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька».

Вона зазначила, що випадок трапився на проспекті Соборності.

«Сьогодні на зупинці навпроти "Гостинця" на людей почав їхати водій, тому що в нього доставка товару!» – пише жінка.

Також Ірина Оленяк зазначила, що можливість припаркуватися в іншому місці у водія була.

«Я з дитиною заїхала в кучугури, а люди сходили на дорогу!!!» – обурюється лучанка.
Їхав на людей і заблокував прохід: у Луцьку скаржаться на автохама

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Теги: тротуар, Луцьк, Соборності, автохам
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