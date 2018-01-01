Їхав на людей і заблокував прохід: у Луцьку скаржаться на автохама
Сьогодні, 14:58
У Луцьку водій доставки товару заблокував пішохідну зону.
Про це написала Ірина Оленяк у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька».
Вона зазначила, що випадок трапився на проспекті Соборності.
«Сьогодні на зупинці навпроти "Гостинця" на людей почав їхати водій, тому що в нього доставка товару!» – пише жінка.
Також Ірина Оленяк зазначила, що можливість припаркуватися в іншому місці у водія була.
«Я з дитиною заїхала в кучугури, а люди сходили на дорогу!!!» – обурюється лучанка.
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Про це написала Ірина Оленяк у Facebook-спільноті «Автоандони Луцька».
Вона зазначила, що випадок трапився на проспекті Соборності.
«Сьогодні на зупинці навпроти "Гостинця" на людей почав їхати водій, тому що в нього доставка товару!» – пише жінка.
Також Ірина Оленяк зазначила, що можливість припаркуватися в іншому місці у водія була.
«Я з дитиною заїхала в кучугури, а люди сходили на дорогу!!!» – обурюється лучанка.
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