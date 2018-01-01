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Через сніговий колапс на Волині не їздять деякі автобуси

Через сніговий колапс на Волині не їздять деякі автобуси
На Волині не виїхали на рейси сім автобусів. Ще десять не доїжджають до кінцевих точок своїх маршрутів.

Про це розповів старший диспетчер волинської обласної автостанції Віталій Бондарчук, - інформує Перший.

«Є проблеми. Не виїхали автобуси в Локачі, Баболоки, Жабче, Берестечко, Коритницю, Торчин, Бережанку. Це сім автобусів, які не виїхали сьогодні. Вчора вони всі ще ходили», - зазначив диспетчер.

«Ще 10-12 маршрутів не доїжджають до кінцевих населених пунктів – це може бути і 5, і 10 кілометрів. Що буде далі, ми не знаємо. Радимо зараз нікуди не їхати», - додав посадовець.

Нагадаємо, на Волині 16 автівок із заметів довелось діставати рятувальникам.

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Теги: сніг, негода, колапс, автобуси, Волинь
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