Через сніговий колапс на Волині не їздять деякі автобуси
Сьогодні, 15:04
На Волині не виїхали на рейси сім автобусів. Ще десять не доїжджають до кінцевих точок своїх маршрутів.
Про це розповів старший диспетчер волинської обласної автостанції Віталій Бондарчук, - інформує Перший.
«Є проблеми. Не виїхали автобуси в Локачі, Баболоки, Жабче, Берестечко, Коритницю, Торчин, Бережанку. Це сім автобусів, які не виїхали сьогодні. Вчора вони всі ще ходили», - зазначив диспетчер.
«Ще 10-12 маршрутів не доїжджають до кінцевих населених пунктів – це може бути і 5, і 10 кілометрів. Що буде далі, ми не знаємо. Радимо зараз нікуди не їхати», - додав посадовець.
Нагадаємо, на Волині 16 автівок із заметів довелось діставати рятувальникам.
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Про це розповів старший диспетчер волинської обласної автостанції Віталій Бондарчук, - інформує Перший.
«Є проблеми. Не виїхали автобуси в Локачі, Баболоки, Жабче, Берестечко, Коритницю, Торчин, Бережанку. Це сім автобусів, які не виїхали сьогодні. Вчора вони всі ще ходили», - зазначив диспетчер.
«Ще 10-12 маршрутів не доїжджають до кінцевих населених пунктів – це може бути і 5, і 10 кілометрів. Що буде далі, ми не знаємо. Радимо зараз нікуди не їхати», - додав посадовець.
Нагадаємо, на Волині 16 автівок із заметів довелось діставати рятувальникам.
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