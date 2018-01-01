Через сніговий колапс на Волині не їздять деякі автобуси





Про це розповів старший диспетчер волинської обласної автостанції Віталій Бондарчук, - інформує



«Є проблеми. Не виїхали автобуси в Локачі, Баболоки, Жабче, Берестечко, Коритницю, Торчин, Бережанку. Це сім автобусів, які не виїхали сьогодні. Вчора вони всі ще ходили», - зазначив диспетчер.



«Ще 10-12 маршрутів не доїжджають до кінцевих населених пунктів – це може бути і 5, і 10 кілометрів. Що буде далі, ми не знаємо. Радимо зараз нікуди не їхати», - додав посадовець.



Нагадаємо, на Волині 16 автівок із заметів довелось діставати рятувальникам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині не виїхали на рейси сім автобусів. Ще десять не доїжджають до кінцевих точок своїх маршрутів.Про це розповів старший диспетчер волинської обласної автостанції, - інформує Перший «Є проблеми. Не виїхали автобуси в Локачі, Баболоки, Жабче, Берестечко, Коритницю, Торчин, Бережанку. Це сім автобусів, які не виїхали сьогодні. Вчора вони всі ще ходили», - зазначив диспетчер.«Ще 10-12 маршрутів не доїжджають до кінцевих населених пунктів – це може бути і 5, і 10 кілометрів. Що буде далі, ми не знаємо. Радимо зараз нікуди не їхати», - додав посадовець.Нагадаємо, на Волині 16 автівок із заметів довелось діставати рятувальникам.

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