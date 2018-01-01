Розповіли, чи буде потепління найближчими днями
Сьогодні, 15:20
Найближчими днями у більшості областей України переважатиме морозна погода.
Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
Температура повітря становитиме вночі -6-12 градусів, при проясненнях, на півночі, сході та у центрі, до -12-14 градусів.
Протягом дня також буде холодно, у вівторок очікується не вище -3-8 градусів.
На крайньому півдні та на Закарпатті - від 2 морозу до 2 грудусів тепла.
Сніг випадатиме у західних областях, на значній частині території України - без істотних опадів.
За її словами, протягом тижня буде холодно.
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Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
Температура повітря становитиме вночі -6-12 градусів, при проясненнях, на півночі, сході та у центрі, до -12-14 градусів.
Протягом дня також буде холодно, у вівторок очікується не вище -3-8 градусів.
На крайньому півдні та на Закарпатті - від 2 морозу до 2 грудусів тепла.
Сніг випадатиме у західних областях, на значній частині території України - без істотних опадів.
За її словами, протягом тижня буде холодно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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