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Розповіли, чи буде потепління найближчими днями

Розповіли, чи буде потепління найближчими днями
Найближчими днями у більшості областей України переважатиме морозна погода.

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

Температура повітря становитиме вночі -6-12 градусів, при проясненнях, на півночі, сході та у центрі, до -12-14 градусів.
Протягом дня також буде холодно, у вівторок очікується не вище -3-8 градусів.

На крайньому півдні та на Закарпатті - від 2 морозу до 2 грудусів тепла.

Сніг випадатиме у західних областях, на значній частині території України - без істотних опадів.

За її словами, протягом тижня буде холодно.



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Теги: синоптики, зима, погода
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