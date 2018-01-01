Розповіли, чи буде потепління найближчими днями

Найближчими днями у більшості областей України переважатиме морозна погода.Про це у Facebook повідомила синоптикТемпература повітря становитиме вночі -6-12 градусів, при проясненнях, на півночі, сході та у центрі, до -12-14 градусів.Протягом дня також буде холодно, у вівторок очікується не вище -3-8 градусів.На крайньому півдні та на Закарпатті - від 2 морозу до 2 грудусів тепла.Сніг випадатиме у західних областях, на значній частині території України - без істотних опадів.За її словами, протягом тижня буде холодно.