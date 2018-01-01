Де на Волині та у Луцьку не буде світла 18 грудня





Володимир-Волинський район



1. 10:00-13:00

Магазин „Наш край”, котельня м.Вол.-Вол.: вул. Ковельська 100,108, 106, 104

с. Красностав, вул. Центральна

2. 09:00-17:00

Мийка, гурт. „Міжрегіональні ресурси”, „Марко”, „ЗК”, млин хлібзаводу м.Вол.-Вол.: вул. Львівська, Алябушева, Яновського, Вуглерозвідники, 20-го липня, Кобилянської, Лобачевского, Кожедуба, провулок Декабристів, Учительська, Труша



Іваничівський район



1. 9:00-17:00

Хренів вул.Хмельницького, Островського, Червоноармійська

2. 10:00-17:00

Іваничі вул.Незалежності,1-14

Грушевського,3,5,9, Незалежності,2,4,6,8,13,15,17, Львівська, Гагаріна, Відродження

3. 10:00-17:00

ваничі вул.Тарасова



Камінь-Каширський район



1. 10:00 – 17:00

с.Добре, вул.. Заполі

2. 10:00 – 17:00

с.Стобихівка, вул. Хутірська

3. 09:00 – 17:00

с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).

с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,

с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,

с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,

с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.

с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А. с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.





Ковельський район



1. 9:00-17:00

Ф.О. Глущук Ю. В.,

НП ТзОВ "Турія",

Ф.О. Лошик С. В.,

МПП "Надія",

ФОП Реган В. Й.,

Ф.О. Була В. П.,

ФОП Пініс І. О.,

ПАТ "Укртелеком",

Ковельське Райво,

ПАТ "Волиньгаз ". с. Зелена.

2. ПЛ – 10 кВ Л 20-18 від ПС№20 до КР-6

(ТП-750) 8:00-17:00 ФОП Козел

3. ПЛ – 10 кВ Л 37-09 8:00-17:00 ФОП Коваль О. С.,

ДП "Ков. Лісове господарство",

ФОП Хороших О. А.,

СВК "Світанок",

ФОП Яцків Г. М.,

Ф. О. Хом'як О. Я.,

ФОП Приступа А. В.,

СВК "Світанок",

ФОП Ткачук О. В.,

ПАТ "Укртелеком",

Ковельське п-во вет. медицини,

ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР",

ПзІІ "Лукойл-Україна",

ПАТ "Ковельське ПМК-62",

ТзОВ "Ліси Волині",

Сад. масив "Урожай",

МПП "Козацька застава",

Сад . масив "Будівельник".

м. Ковель, вул. Варшавська.





Любешівський район



1. 10:00-17:00

Церква с. Рудка, магазин ФОП Швайко Л.С., Побут с. Рудка, вул. Молодіжна, Волі, Гайова, Новоселів, Вишнева, Зелена, хутір Коновка, хутір Наїздово

2. 10:00-17:00

Санепідемстанція, військомат, виробнича база ФОП Токарчук В.С., виробнича база ФОП Муравський С.В.,Любешівська філія Маневицької ДЕД, веблабораторія, житловий мікрорайон Дубки-Зарудчівські, виробнича база ТзОВ “Евротехіннов-ЕТІ”, хлібокомбінат школа с. Підкормілля, клуб с. Підкормілля, АТС с. Підкормілля, Побут смт. Любешів, вул. Гагаріна, Поліська, Пушкіна(частково), Свободи(частково), Галана(частково),

с. Зарудчі, вул. Л. Українки, Грушевського, мікрорайон Дубки,

с. Підкормілля, вул. Свободи, Пісочна, Садова



Маневицький район



1. 11:00-13:00

КТП-159, с. Гораймівка - Приватне акціонерне товариство "Киїстар", СВК "Кормін".

КТП-201, с. Чорниж - Сільська рада (млин, дитячий садок), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ФОП Горбач В.В. (ларьок № 2), ФОП Оніщук Л.В. (магазин), Церква, Маневицький РЦПМСД (амбулаторія), ФОП Дручок В.С. (ларьок).

КТП-253 - Районний відділ освіти (школа).

КТП-302 - Молитовний будинок.

КТП-312 - Куликовицьке споживче товариство (магазин), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", ФОП Новосад Сергій Сергійович (магазин).

КТП-477 - ФОП Кушнір В.С. (будівельний майданчик).



місто Нововолинськ



1. 09:00-18:00

м.Нововолинськ

вул.Репіна

вул.Яворницького

вул.Галицька

вул.1-е Грудня

вул.Луцька, 1-е, ж

вул.Липинського, 1-5, 2-12

2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-22 09:00-18:00 м.Нововолинськ

вул.Лопатіна

вул.Нахімова

вул.Кропивницького, 25-29



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

с.Трилісці (повністю).

с.Линівка (повністю).

с.Малинівка (повністю).

с.Мар’янівка (повністю).

с.Трилісці (повністю).

с.Линівка (повністю).

с.Малинівка (повністю).

с.Мар’янівка (повністю).

2. 9:00-17:00

с.Носачевичі ветдільниця, АТС, поштове відділення, шкільна артсвердловина, контора с/р, дитячий садок, клуб с.Носачевичі вул.Молодіжна, Тиха, Набережна.

3. 9:00-17:00

с.Крижівка ППМ с.Крижівка вул.Першотравнева

4. 9:00-17:00

с.Щурин ГРП, бригади с.Щурин вул.Перемоги

5. 9:00-17:00

с.Іванчиці (повністю)

с.Уляники (повністю)

с.Озденіж (повністю)

с.Городині (повністю)

с.Романів (повністю) с.Іванчиці (повністю)

с.Уляники (повністю)

с.Озденіж (повністю)

с.Городині (повністю)

с.Романів (повністю)

6. Л34-05 9:00-17:00 с.Доросині (повністю).

с.Кияж (повністю).

с.Ворончин (повністю). с.Доросині (повністю).

с.Кияж (повністю).

с.Ворончин (повністю)..



Старовижівський район



1. 10:00-16:00

с. Любохини вул Коржана

2. 10:00-16:00

база відпочинку Стожари, Хвиля, Обєднана, Нацбанку

с. Брунетівка, Поліське школа









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 18 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 10:00-13:00Магазин „Наш край”, котельня м.Вол.-Вол.: вул. Ковельська 100,108, 106, 104с. Красностав, вул. Центральна2. 09:00-17:00Мийка, гурт. „Міжрегіональні ресурси”, „Марко”, „ЗК”, млин хлібзаводу м.Вол.-Вол.: вул. Львівська, Алябушева, Яновського, Вуглерозвідники, 20-го липня, Кобилянської, Лобачевского, Кожедуба, провулок Декабристів, Учительська, Труша1. 9:00-17:00Хренів вул.Хмельницького, Островського, Червоноармійська2. 10:00-17:00Іваничі вул.Незалежності,1-14Грушевського,3,5,9, Незалежності,2,4,6,8,13,15,17, Львівська, Гагаріна, Відродження3. 10:00-17:00ваничі вул.Тарасова1. 10:00 – 17:00с.Добре, вул.. Заполі2. 10:00 – 17:00с.Стобихівка, вул. Хутірська3. 09:00 – 17:00с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А. с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.1. 9:00-17:00Ф.О. Глущук Ю. В.,НП ТзОВ "Турія",Ф.О. Лошик С. В.,МПП "Надія",ФОП Реган В. Й.,Ф.О. Була В. П.,ФОП Пініс І. О.,ПАТ "Укртелеком",Ковельське Райво,ПАТ "Волиньгаз ". с. Зелена.2. ПЛ – 10 кВ Л 20-18 від ПС№20 до КР-6(ТП-750) 8:00-17:00 ФОП Козел3. ПЛ – 10 кВ Л 37-09 8:00-17:00 ФОП Коваль О. С.,ДП "Ков. Лісове господарство",ФОП Хороших О. А.,СВК "Світанок",ФОП Яцків Г. М.,Ф. О. Хом'як О. Я.,ФОП Приступа А. В.,СВК "Світанок",ФОП Ткачук О. В.,ПАТ "Укртелеком",Ковельське п-во вет. медицини,ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР",ПзІІ "Лукойл-Україна",ПАТ "Ковельське ПМК-62",ТзОВ "Ліси Волині",Сад. масив "Урожай",МПП "Козацька застава",Сад . масив "Будівельник".м. Ковель, вул. Варшавська.1. 10:00-17:00Церква с. Рудка, магазин ФОП Швайко Л.С., Побут с. Рудка, вул. Молодіжна, Волі, Гайова, Новоселів, Вишнева, Зелена, хутір Коновка, хутір Наїздово2. 10:00-17:00Санепідемстанція, військомат, виробнича база ФОП Токарчук В.С., виробнича база ФОП Муравський С.В.,Любешівська філія Маневицької ДЕД, веблабораторія, житловий мікрорайон Дубки-Зарудчівські, виробнича база ТзОВ “Евротехіннов-ЕТІ”, хлібокомбінат школа с. Підкормілля, клуб с. Підкормілля, АТС с. Підкормілля, Побут смт. Любешів, вул. Гагаріна, Поліська, Пушкіна(частково), Свободи(частково), Галана(частково),с. Зарудчі, вул. Л. Українки, Грушевського, мікрорайон Дубки,с. Підкормілля, вул. Свободи, Пісочна, Садова1. 11:00-13:00КТП-159, с. Гораймівка - Приватне акціонерне товариство "Киїстар", СВК "Кормін".КТП-201, с. Чорниж - Сільська рада (млин, дитячий садок), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ФОП Горбач В.В. (ларьок № 2), ФОП Оніщук Л.В. (магазин), Церква, Маневицький РЦПМСД (амбулаторія), ФОП Дручок В.С. (ларьок).КТП-253 - Районний відділ освіти (школа).КТП-302 - Молитовний будинок.КТП-312 - Куликовицьке споживче товариство (магазин), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", ФОП Новосад Сергій Сергійович (магазин).КТП-477 - ФОП Кушнір В.С. (будівельний майданчик).1. 09:00-18:00м.Нововолинськвул.Репінавул.Яворницькоговул.Галицькавул.1-е Груднявул.Луцька, 1-е, жвул.Липинського, 1-5, 2-122. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-22 09:00-18:00 м.Нововолинськвул.Лопатінавул.Нахімовавул.Кропивницького, 25-291. 9:00-17:00с.Трилісці (повністю).с.Линівка (повністю).с.Малинівка (повністю).с.Мар’янівка (повністю).с.Трилісці (повністю).с.Линівка (повністю).с.Малинівка (повністю).с.Мар’янівка (повністю).2. 9:00-17:00с.Носачевичі ветдільниця, АТС, поштове відділення, шкільна артсвердловина, контора с/р, дитячий садок, клуб с.Носачевичі вул.Молодіжна, Тиха, Набережна.3. 9:00-17:00с.Крижівка ППМ с.Крижівка вул.Першотравнева4. 9:00-17:00с.Щурин ГРП, бригади с.Щурин вул.Перемоги5. 9:00-17:00с.Іванчиці (повністю)с.Уляники (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повністю) с.Іванчиці (повністю)с.Уляники (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)6. Л34-05 9:00-17:00 с.Доросині (повністю).с.Кияж (повністю).с.Ворончин (повністю). с.Доросині (повністю).с.Кияж (повністю).с.Ворончин (повністю)..1. 10:00-16:00с. Любохини вул Коржана2. 10:00-16:00база відпочинку Стожари, Хвиля, Обєднана, Нацбанкус. Брунетівка, Поліське школа

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