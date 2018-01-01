В управлінні охорони здоров’я спростували інформацію про неякісні авто для волинських лікарів
Сьогодні, 16:29
Начальник управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації Ігор Ващенюк запевнив, що закуплені для сімейних лікарів автомобілі є якісні, а ціна не перевищує ринкову.
Про це він повідомив під час брифінгу у понеділок, 17 грудня.
Начальник управління нагадав, що 23 автомобілі Peugeot купили за кошти субпроекту «Вдосконалення допомоги хворим із хворобами системи кровообігу у Волинській області» Міністерства охорони здоров’я і Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі в людей».
Нагадаємо, голова Волинської ОДА Олександр Савченко попросив Ігоря Ващенюка пояснити «сумнівні» закупівлі.
Він запевнив, що під час закупівлі розглядали автомобілі європейських виробників. За результатами торгів визначили переможця на суму 8 мільйонів 625 тисяч гривень, яка на той час відповідала ринковій.
Проте, уже на етапі підписанні договору побачили, що ціна з моменту проведення торгів на сайті постачальника знизилася, а відтак звернулися до нього з запитом. У той же день підписали додатковий договір і ціна авто була знижена. Згідно з ним за 23 автомобілі заплатили 8 мільйонів 257 тисяч гривень.
Вартість одного автомобіля становить 359 тисяч гривень. Усі вони обкладанні вогнегасниками, аптечками, мають подушки безпеки.
Окрім того Ігор Ващенюк зауважив, що наступного року знову буде серйозний транш Світового банку, який в основному піде також на закупівлю авто для амбулаторій практики сімейної медицини. Таким чином сподіваються, що усі амбулаторії на Волині будуть забезпечені транспортом.
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Про це він повідомив під час брифінгу у понеділок, 17 грудня.
Начальник управління нагадав, що 23 автомобілі Peugeot купили за кошти субпроекту «Вдосконалення допомоги хворим із хворобами системи кровообігу у Волинській області» Міністерства охорони здоров’я і Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі в людей».
Нагадаємо, голова Волинської ОДА Олександр Савченко попросив Ігоря Ващенюка пояснити «сумнівні» закупівлі.
Він запевнив, що під час закупівлі розглядали автомобілі європейських виробників. За результатами торгів визначили переможця на суму 8 мільйонів 625 тисяч гривень, яка на той час відповідала ринковій.
Проте, уже на етапі підписанні договору побачили, що ціна з моменту проведення торгів на сайті постачальника знизилася, а відтак звернулися до нього з запитом. У той же день підписали додатковий договір і ціна авто була знижена. Згідно з ним за 23 автомобілі заплатили 8 мільйонів 257 тисяч гривень.
Вартість одного автомобіля становить 359 тисяч гривень. Усі вони обкладанні вогнегасниками, аптечками, мають подушки безпеки.
Окрім того Ігор Ващенюк зауважив, що наступного року знову буде серйозний транш Світового банку, який в основному піде також на закупівлю авто для амбулаторій практики сімейної медицини. Таким чином сподіваються, що усі амбулаторії на Волині будуть забезпечені транспортом.
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