Має шанс на життя: просять допомогти хворому хлопчику з Волині
Сьогодні, 16:43
Важкохворий волинянин Андрійко Нестерук перебуває в стамбульській клініці і чекає на операцію з трансплантації кісткового мозку.
Про це йдеться на сторінці "БИТВИ ЗА ЖИТТЯ. Пам'яті Настусі Абрамчук" у мережі facebook.
Операція запланова на 26 грудня, а ще не вистачає на оплату 12 тисяч доларів.
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"Неймовірними зусиллями зібрано 52000 $... Мама у відчаї... Підтримати родину можемо лише ми... Просимо допомогти...Хлопчик майже місяць ізольований від людей - в стерильному боксі..", йдеться у дописі.
Реквізити для допомоги: Нестерук Ніна Петрівна
5168 7573 7666 1296
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Про це йдеться на сторінці "БИТВИ ЗА ЖИТТЯ. Пам'яті Настусі Абрамчук" у мережі facebook.
Операція запланова на 26 грудня, а ще не вистачає на оплату 12 тисяч доларів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Глухий хлопчик з Волині терміново потребує грошей для пересадки кісткового мозку
"Неймовірними зусиллями зібрано 52000 $... Мама у відчаї... Підтримати родину можемо лише ми... Просимо допомогти...Хлопчик майже місяць ізольований від людей - в стерильному боксі..", йдеться у дописі.
Реквізити для допомоги: Нестерук Ніна Петрівна
5168 7573 7666 1296
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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