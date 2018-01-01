Має шанс на життя: просять допомогти хворому хлопчику з Волині

Важкохворий волинянинперебуває в стамбульській клініці і чекає на операцію з трансплантації кісткового мозку.Про це йдеться на сторінці "БИТВИ ЗА ЖИТТЯ. Пам'яті Настусі Абрамчук" у мережі facebook.Операція запланова на 26 грудня, а ще не вистачає на оплату 12 тисяч доларів."Неймовірними зусиллями зібрано 52000 $... Мама у відчаї... Підтримати родину можемо лише ми... Просимо допомогти...Хлопчик майже місяць ізольований від людей - в стерильному боксі..", йдеться у дописі.