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Має шанс на життя: просять допомогти хворому хлопчику з Волині

Має шанс на життя: просять допомогти хворому хлопчику з Волині
Важкохворий волинянин Андрійко Нестерук перебуває в стамбульській клініці і чекає на операцію з трансплантації кісткового мозку.

Про це йдеться на сторінці "БИТВИ ЗА ЖИТТЯ. Пам'яті Настусі Абрамчук" у мережі facebook.

Операція запланова на 26 грудня, а ще не вистачає на оплату 12 тисяч доларів.

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"Неймовірними зусиллями зібрано 52000 $... Мама у відчаї... Підтримати родину можемо лише ми... Просимо допомогти...Хлопчик майже місяць ізольований від людей - в стерильному боксі..", йдеться у дописі.

Реквізити для допомоги: Нестерук Ніна Петрівна
5168 7573 7666 1296

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Теги: допомога, кошти, Андрійко Нестерук
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