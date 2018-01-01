Перед Новим роком лісівники ловитимуть «ялинкових браконьєрів»

На Волині у передноворічний період посилять охорону лісових масивів.Про це повідомили у прес-службі волинських лісівників.Рейдові бригади у складі державної лісової охорони, працівників груп оперативного реагування спільно з працівниками РВ Національної поліції у Волинській області будуть проводити патрулювання у лісових угіддях та перевірятимуть документи на право придбання та реалізації новорічних ялинок в місцях реалізації.Станом на 14 грудня провели 475 таких рейдів, під час яких виявили 39 випадків незаконно зрубаних новорічних ялинок.Лісова охорона склала відповідні протоколи про адміністративне порушення."Нагадуємо, що за самовільну рубку дерев порушники притягуються до адміністративної відповідальності відповідно до статті 65 Кодексу України про адмініст­ративні правопорушення у вигляді штра­фу розміром від 85 до 204 грн. Залежно від діаметра стовбура дерева одночасно нараховуються і збитки. У разі заподіяння лісовому господарству значної шкоди громадяни та посадові особи можуть притягуватись до кримінальної відповідальності відповідно до статті 246 Кримінального кодексу України. Тому вкотре нагадуємо волинянам: купити легальну ялинку значно дешевше і простіше", - йдеться у повідомленні.