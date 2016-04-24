Колишній владика УПЦ МП з Волині приєднався до Православної церкви в Україні
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Митрополит Симеон (Шостацький), який довгий час був керівником Володимир-Волинської єпархії, заявив про свій перехід із РПЦ в Україні до новоствореної єдиної помісної Православної церкви України.
У неділю, 16 грудня, під час служби у Спасо-Преображенському кафедральному соборі у Вінниці митрополит Симеон заявив про свій перехід із РПЦ в Україні до новоствореної єдиної помісної Православної церкви України.
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Про це він повідомив під час служби у Спасо-Преображенському кафедральному соборі у Вінниці, повідомляє місцевий портал 0432.ua з посиланням на керівника прес-служби єпархії протодиякона Владислава Демченка, передає УНІАН.
При цьому він зазначив, що звичайні прихожани жодних змін у зв'язку з переходом Симеона не відчують. Інформації про перехід інших паств Вінницької області в об'єднану українську церкву поки немає.
Нагадаємо, 15 грудня Об'єднавчий собор представників українських православних церков обрав митрополита Переяславського і Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату Епіфанія предстоятелем єдиної помісної Православної церкви України.
15 грудня настоятель храму святого великомученика Димитрія Солунського, глава відділу соціального служіння та благодійництва Переяслав-Хмельницької та Білоцерківської єпархії УПЦ КП Богдан Тимошенко, розмістив у соцмережі фотографії, які свідчили про присутність на Об’єднавчому соборі щонайменше двох архієреї УПЦ Московського патріархату: митрополита Вінницького і Барського Симеона (Шостацький), а також митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра (Драбинко).
Тимошенко опублікував відповідні світлини з написом: «Представники Московського патріархату реєструються на Об’єднавчий собор».
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У неділю, 16 грудня, під час служби у Спасо-Преображенському кафедральному соборі у Вінниці митрополит Симеон заявив про свій перехід із РПЦ в Україні до новоствореної єдиної помісної Православної церкви України.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Колишній владика із Волині став єдиним, хто на соборі УПЦ (МП) підтримав автокефалію
Про це він повідомив під час служби у Спасо-Преображенському кафедральному соборі у Вінниці, повідомляє місцевий портал 0432.ua з посиланням на керівника прес-служби єпархії протодиякона Владислава Демченка, передає УНІАН.
При цьому він зазначив, що звичайні прихожани жодних змін у зв'язку з переходом Симеона не відчують. Інформації про перехід інших паств Вінницької області в об'єднану українську церкву поки немає.
Нагадаємо, 15 грудня Об'єднавчий собор представників українських православних церков обрав митрополита Переяславського і Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату Епіфанія предстоятелем єдиної помісної Православної церкви України.
15 грудня настоятель храму святого великомученика Димитрія Солунського, глава відділу соціального служіння та благодійництва Переяслав-Хмельницької та Білоцерківської єпархії УПЦ КП Богдан Тимошенко, розмістив у соцмережі фотографії, які свідчили про присутність на Об’єднавчому соборі щонайменше двох архієреї УПЦ Московського патріархату: митрополита Вінницького і Барського Симеона (Шостацький), а також митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра (Драбинко).
Тимошенко опублікував відповідні світлини з написом: «Представники Московського патріархату реєструються на Об’єднавчий собор».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Він вже не митрополит.
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