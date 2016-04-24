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Колишній владика УПЦ МП з Волині приєднався до Православної церкви в Україні

Колишній владика УПЦ МП з Волині приєднався до Православної церкви в Україні
Митрополит Симеон (Шостацький), який довгий час був керівником Володимир-Волинської єпархії, заявив про свій перехід із РПЦ в Україні до новоствореної єдиної помісної Православної церкви України.

У неділю, 16 грудня, під час служби у Спасо-Преображенському кафедральному соборі у Вінниці митрополит Симеон заявив про свій перехід із РПЦ в Україні до новоствореної єдиної помісної Православної церкви України.

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Про це він повідомив під час служби у Спасо-Преображенському кафедральному соборі у Вінниці, повідомляє місцевий портал 0432.ua з посиланням на керівника прес-служби єпархії протодиякона Владислава Демченка, передає УНІАН.

При цьому він зазначив, що звичайні прихожани жодних змін у зв'язку з переходом Симеона не відчують. Інформації про перехід інших паств Вінницької області в об'єднану українську церкву поки немає.

Нагадаємо, 15 грудня Об'єднавчий собор представників українських православних церков обрав митрополита Переяславського і Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату Епіфанія предстоятелем єдиної помісної Православної церкви України.

15 грудня настоятель храму святого великомученика Димитрія Солунського, глава відділу соціального служіння та благодійництва Переяслав-Хмельницької та Білоцерківської єпархії УПЦ КП Богдан Тимошенко, розмістив у соцмережі фотографії, які свідчили про присутність на Об’єднавчому соборі щонайменше двох архієреї УПЦ Московського патріархату: митрополита Вінницького і Барського Симеона (Шостацький), а також митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра (Драбинко).

Тимошенко опублікував відповідні світлини з написом: «Представники Московського патріархату реєструються на Об’єднавчий собор».

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Теги: церква, релігія, Київ, Україна, православ'я, МП, Симеон
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Коментарі 1
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Він вже не митрополит.
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