Рятувальники визволили породіллю зі снігового полону на Волині

На Волині рятувальники допомогли медикам вивезти зі снігових заметів породіллю.Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.17 грудня о 13:04 рятувальники ДПРЧ-9 м.Горохова Управління ДСНС у Волинській області виїхали на допомогу автомобілю швидкої допомоги, котра мчала до породіллі у селі Мирне Горохівського району, але через снігові замети не могла продовжувати рух.Рятувальники взяли в пожежний автомобіль підвищеної прохідності фельдшера і доставили його до місця виклику. Оглянувши породіллю, лікар визначив, що жінку потрібно доправити до медичного закладу.Іншого транспортного засобу, окрім пожежного автомобіля, ніколи було шукати, отож рятувальники допомогли вагітній жінці розміститись в кабіні автомобіля служби «101» і благополучно доправили її до карети швидкої допомоги, яка чекала їх за 25 км від села.«Швидка» благополучно доправила породіллю до районної лікарні.