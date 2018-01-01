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Рятувальники визволили породіллю зі снігового полону на Волині

Рятувальники визволили породіллю зі снігового полону на Волині
На Волині рятувальники допомогли медикам вивезти зі снігових заметів породіллю.

Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.

17 грудня о 13:04 рятувальники ДПРЧ-9 м.Горохова Управління ДСНС у Волинській області виїхали на допомогу автомобілю швидкої допомоги, котра мчала до породіллі у селі Мирне Горохівського району, але через снігові замети не могла продовжувати рух.

Рятувальники взяли в пожежний автомобіль підвищеної прохідності фельдшера і доставили його до місця виклику. Оглянувши породіллю, лікар визначив, що жінку потрібно доправити до медичного закладу.

Іншого транспортного засобу, окрім пожежного автомобіля, ніколи було шукати, отож рятувальники допомогли вагітній жінці розміститись в кабіні автомобіля служби «101» і благополучно доправили її до карети швидкої допомоги, яка чекала їх за 25 км від села.

«Швидка» благополучно доправила породіллю до районної лікарні.
Рятувальники визволили породіллю зі снігового полону на Волині
Рятувальники визволили породіллю зі снігового полону на Волині

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Теги: породілля, сніг, негода
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