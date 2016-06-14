Ангіограф купили без порушень, – Ігор Ващенюк про кримінальне провадження
Сьогодні, 16:59
Керівник правління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації Ігор Ващенюк розповів, що закупівля ангіографа відбувалася без порушень, а його ціна нижча, аніж аналогічних апаратів, які закупили інші області.
Про це він повідомив під час брифінгу у понеділок, 17 грудня.
Насамперед він зазначив, що увага правоохоронних органів до закупівлі є нормальним явищем, оскільки сума є великою, утім, на його думку, у справі можна було обійтися і без кримінального провадження.
«Ми купили його, мабуть, найдешевше в Україні, тому правоохоронці розберуться з цією справою. Де є великі гроші, там завжди є кримінальні провадження. Ми не маємо претензій до правоохоронних органів», – зазначив Ігор Ващенюк.
Разом з тим, консультант з управління субпроектом Світового банку Марія Адамчук пояснила, що інцидент виник через те, що апарат купували згідно до міжнародних вимог, а не національних.
Також вона наголосила, що ковельський ангіограф коштував близько 15 мільйонів, натомість в Україні аналогічні апарати купили і в інших областях, проте за значно вищими цінами.
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До прикладу у Вінниці його придбали більш, аніж за 22 мільйони, а у Рівненській та Чернівецькій областях вартість перевищила 23 мільйони.
Разом з тим вона зазначила, що всі необхідні документи правоохоронцям вже надали та готові відповідати на будь-які запитання. Разом з тим в управлінні охорони здоров’я переконані, що невдовзі провадження будуть закриті.
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Про це він повідомив під час брифінгу у понеділок, 17 грудня.
Насамперед він зазначив, що увага правоохоронних органів до закупівлі є нормальним явищем, оскільки сума є великою, утім, на його думку, у справі можна було обійтися і без кримінального провадження.
«Ми купили його, мабуть, найдешевше в Україні, тому правоохоронці розберуться з цією справою. Де є великі гроші, там завжди є кримінальні провадження. Ми не маємо претензій до правоохоронних органів», – зазначив Ігор Ващенюк.
Разом з тим, консультант з управління субпроектом Світового банку Марія Адамчук пояснила, що інцидент виник через те, що апарат купували згідно до міжнародних вимог, а не національних.
Також вона наголосила, що ковельський ангіограф коштував близько 15 мільйонів, натомість в Україні аналогічні апарати купили і в інших областях, проте за значно вищими цінами.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У ковельській лікарні завдяки новітньому обладнанню рятуватимуть сотні життів. ФОТО
До прикладу у Вінниці його придбали більш, аніж за 22 мільйони, а у Рівненській та Чернівецькій областях вартість перевищила 23 мільйони.
Разом з тим вона зазначила, що всі необхідні документи правоохоронцям вже надали та готові відповідати на будь-які запитання. Разом з тим в управлінні охорони здоров’я переконані, що невдовзі провадження будуть закриті.
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