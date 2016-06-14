Ангіограф купили без порушень, – Ігор Ващенюк про кримінальне провадження

Керівник правління охорони здоров’я Волинської облдержадміністраціїрозповів, що закупівля ангіографа відбувалася без порушень, а його ціна нижча, аніж аналогічних апаратів, які закупили інші області.Про це він повідомив під час брифінгу у понеділок, 17 грудня.Насамперед він зазначив, що увага правоохоронних органів до закупівлі є нормальним явищем, оскільки сума є великою, утім, на його думку, у справі можна було обійтися і без кримінального провадження.«Ми купили його, мабуть, найдешевше в Україні, тому правоохоронці розберуться з цією справою. Де є великі гроші, там завжди є кримінальні провадження. Ми не маємо претензій до правоохоронних органів», – зазначив Ігор Ващенюк.Разом з тим, консультант з управління субпроектом Світового банкупояснила, що інцидент виник через те, що апарат купували згідно до міжнародних вимог, а не національних.Також вона наголосила, що ковельський ангіограф коштував близько 15 мільйонів, натомість в Україні аналогічні апарати купили і в інших областях, проте за значно вищими цінами.До прикладу у Вінниці його придбали більш, аніж за 22 мільйони, а у Рівненській та Чернівецькій областях вартість перевищила 23 мільйони.Разом з тим вона зазначила, що всі необхідні документи правоохоронцям вже надали та готові відповідати на будь-які запитання. Разом з тим в управлінні охорони здоров’я переконані, що невдовзі провадження будуть закриті.