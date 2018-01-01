«Укрпошта» випустила унікальний конверт про Ковель





На конверті зображено Свято-Воскресенський собор та сургучеву печатку з написом «Ковель. 500-річчя отримання Магдебурзького права», - пише



На марці зображено герб міста 1852 року. Художниця — Лідія Селянко. Ескіз обрала редакційно-художня рада з питань видання поштових марок, маркованих конвертів і карток в Україні.



Конверт випустили накладом 400 тисяч примірників.



"24 грудня об 11.00 в культурно-просвітницькому центрі (вул. Незалежності, 89) відбудеться унікальна подія — спецпогашення марки і конверту «Ковель. 500-річчя отримання Магдебурзького права». Запрошують ковельчан та гостей міста, зокрема місцевих філателістів, відвідати захід, організований спільно виконавчим комітетом Ковельської міської ради та центром поштового зв'язку №4 м. Ковеля Волинської дирекції ПАТ "Укрпошта", - йдеться у матеріалі.



Як повідомила начальник ЦПЗ №4 Лариса Філіпчук, під час заходу можна буде побачити колекції марок місцевих філателістів, які вони презентують відвідувачам. Крім того, буде змога придбати поштовий конверт з оригінальною маркою «Ковель. 500-річчя отримання Магдебурзького права».







Довідково:



Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» відзначає найважливіші події, що відбуваються в житті нашої країни, проведенням погашення поштових марок та конвертів, спеціально виготовлених до урочистої дати поштовим штемпелем, який існуватиме тільки один день.



Спеціальний поштовий штемпель виготовляється Українським державним підприємством поштового зв’язку «Укрпошта» і використовується лише один день. Відмінністю від поштових штемпелів стандартного зразка є зовнішнє оформлення. Дата, зазначена на поштовому штемпелі, відповідає дню ювілею. На ньому також зазначається назва події і зображується художній малюнок.



Спецпогашення має визначне історичне значення. Саме завдяки йому пам’ять про знаменну дату залишається в історії людства. Ювілейні конверти з відбитком святкового штемпеля займають почесні місця в колекціях філателістів усього світу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 14 грудня в Україні ввели в обіг художній поштовий конверт з оригінальною маркою «Ковель. 500-річчя отримання Магдебурзького права».На конверті зображено Свято-Воскресенський собор та сургучеву печатку з написом «Ковель. 500-річчя отримання Магдебурзького права», - пише КовельPost На марці зображено герб міста 1852 року. Художниця —. Ескіз обрала редакційно-художня рада з питань видання поштових марок, маркованих конвертів і карток в Україні.Конверт випустили накладом 400 тисяч примірників."24 грудня об 11.00 в культурно-просвітницькому центрі (вул. Незалежності, 89) відбудеться унікальна подія — спецпогашення марки і конверту «Ковель. 500-річчя отримання Магдебурзького права». Запрошують ковельчан та гостей міста, зокрема місцевих філателістів, відвідати захід, організований спільно виконавчим комітетом Ковельської міської ради та центром поштового зв'язку №4 м. Ковеля Волинської дирекції ПАТ "Укрпошта", - йдеться у матеріалі.Як повідомила начальник ЦПЗ №4 Лариса Філіпчук, під час заходу можна буде побачити колекції марок місцевих філателістів, які вони презентують відвідувачам. Крім того, буде змога придбати поштовий конверт з оригінальною маркою «Ковель. 500-річчя отримання Магдебурзького права».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію