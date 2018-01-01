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У Луцьку біля вокзалу бус перегородив тротуар

У Луцьку біля вокзалу бус перегородив тротуар
У Луцьку на розі вулиці Генерала Шухевича та проспекту Грушевського на тротуарі залишили авто.

Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Роман Чайка.

Так, за словами чоловіка, бус перегородив тротуар та заважає руху пішоходів.

"На перехресті вул. Шухевича та пр. Ггрушевського в м.Луцьку залишений транспортний засіб на тротуарі. Перешкоджає руху пішоходів", - йдеться у повідомленні.

У Луцьку біля вокзалу бус перегородив тротуар

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Теги: автоандон, паркування, порушення
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