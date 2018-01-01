У Луцьку біля вокзалу бус перегородив тротуар





Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Роман Чайка.



Так, за словами чоловіка, бус перегородив тротуар та заважає руху пішоходів.



"На перехресті вул. Шухевича та пр. Ггрушевського в м.Луцьку залишений транспортний засіб на тротуарі. Перешкоджає руху пішоходів", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на розі вулиці Генерала Шухевича та проспекту Грушевського на тротуарі залишили авто.Про це на платформі "Відкрите місто" повідомивТак, за словами чоловіка, бус перегородив тротуар та заважає руху пішоходів."На перехресті вул. Шухевича та пр. Ггрушевського в м.Луцьку залишений транспортний засіб на тротуарі. Перешкоджає руху пішоходів", - йдеться у повідомленні.

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