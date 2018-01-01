У Луцьку біля вокзалу бус перегородив тротуар
Сьогодні, 18:44
У Луцьку на розі вулиці Генерала Шухевича та проспекту Грушевського на тротуарі залишили авто.
Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Роман Чайка.
Так, за словами чоловіка, бус перегородив тротуар та заважає руху пішоходів.
"На перехресті вул. Шухевича та пр. Ггрушевського в м.Луцьку залишений транспортний засіб на тротуарі. Перешкоджає руху пішоходів", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Роман Чайка.
Так, за словами чоловіка, бус перегородив тротуар та заважає руху пішоходів.
"На перехресті вул. Шухевича та пр. Ггрушевського в м.Луцьку залишений транспортний засіб на тротуарі. Перешкоджає руху пішоходів", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинян попередили про різке похолодання
Сьогодні, 19:05
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 18 грудня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку біля вокзалу бус перегородив тротуар
Сьогодні, 18:44
Біля луцького РАЦСу урочисто засвітять ялинку
Сьогодні, 18:32
Луцький депутат нелегально торгував пальним
Сьогодні, 18:20