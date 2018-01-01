У селищі на Волині горіла автівка
Сьогодні, 17:45
У Ковельському районі трапилися три пожежі: горіли господарські будівлі і автівка.
Про це повідомив начальник Ковельського райвідділу управління ДСНС України у Волинській області Володимир Войтанік сьогодні, 17 грудня, на щотижневій оперативній нараді у Ковельській РДА, - пише Район.Ковель.
Посадовець повідомив про пожежу господарської будинку, яка сталася в селі Стеблі та пожежу автомобіля у селищі Голоби.
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Про це повідомив начальник Ковельського райвідділу управління ДСНС України у Волинській області Володимир Войтанік сьогодні, 17 грудня, на щотижневій оперативній нараді у Ковельській РДА, - пише Район.Ковель.
Посадовець повідомив про пожежу господарської будинку, яка сталася в селі Стеблі та пожежу автомобіля у селищі Голоби.
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