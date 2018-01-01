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У селищі на Волині горіла автівка

У селищі на Волині горіла автівка
У Ковельському районі трапилися три пожежі: горіли господарські будівлі і автівка.

Про це повідомив начальник Ковельського райвідділу управління ДСНС України у Волинській області Володимир Войтанік сьогодні, 17 грудня, на щотижневій оперативній нараді у Ковельській РДА, - пише Район.Ковель.

Посадовець повідомив про пожежу господарської будинку, яка сталася в селі Стеблі та пожежу автомобіля у селищі Голоби.

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Теги: пожежа, авто, Волинь
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