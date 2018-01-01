У селищі на Волині горіла автівка





Про це повідомив начальник Ковельського райвідділу управління ДСНС України у Волинській області Володимир Войтанік сьогодні, 17 грудня, на щотижневій оперативній нараді у Ковельській РДА, - пише



Посадовець повідомив про пожежу господарської будинку, яка сталася в селі Стеблі та пожежу автомобіля у селищі Голоби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському районі трапилися три пожежі: горіли господарські будівлі і автівка.Про це повідомив начальник Ковельського райвідділу управління ДСНС України у Волинській області Володимир Войтанік сьогодні, 17 грудня, на щотижневій оперативній нараді у Ковельській РДА, - пише Район.Ковель Посадовець повідомив про пожежу господарської будинку, яка сталася в селі Стеблі та пожежу автомобіля у селищі Голоби.

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