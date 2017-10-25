В Україні від грипу померла ще одна людина





Про це повідомляє



"Зареєстровано два лабораторно підтверджених летальних випадки від грипу серед мешканців м. Харкова (дитина 2009 року народження та жінка 1956 року народження). Померлі не були щеплені проти грипу", – йдеться в повідомленні.



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Зазначається, що з початку епідемічного сезону у Харківській області на грип та гострі респіраторні інфекції перехворіло 91455 осіб, з них 53413 осіб дітей до 17 років.



"На 50 тижні навчально-виховний процес призупинявся повністю у 23 закладах освіти (по 1 Дворічанського, Кегичівського та Коломацького, 2-х Зачепилівського, 3-х Красноградського, 4-х Вовчанського та Великобурлуцького районів, 7-ми м. Первомайський), частково у 20 класах 7 закладів освіти (м. Куп'янськ, м. Чугуїв, Великобурлуцький район) та 1 дошкільному навчальному закладі Вовчанського району", – зазначили у лабораторному центрі.

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