Волинян попередили про різке похолодання

За даними синоптиків, на Волині сніжитиме ще й 18 грудня, Натомість, 19-20 грудня опади припиняться, а температура повітря знизиться вночі до 9-14 Сº морозу, вдень – до 3-8 Сº морозу.Про це повідомили у прес-службі Волинської ОДА.Як зазначив заступник голови облдержадміністрації, ситуація на автошляхах області складна, але контрольована. Зокрема, забезпечено проїзд в усіх напрямках. Однак, подекуди виникають проблеми із забезпеченням паливно-мастильних матеріалів для спецтехніки, що здійснює розчищення та посипку доріг.Начальник Служби автомобільних доріг у Волинській областіповідомив, що наразі запас паливно-мастильних матеріалів становить 6 тис. літрів дизпалива та 1 тис. літрів бензину. Цього вистачить ще на два дні інтенсивних снігопадів. Вже найближчим часом очікують надходження фінансування з Міністерства інфраструктури України, після чого запаси паливно-мастильних матеріалів будуть поновлені.Разом із тим, в районах є власні резерви, які, в разі виникнення надзвичайних ситуацій, надають Службі автомобільних доріг. За попередніми даними, загалом це 29 тис. літрів пального та 43,6 тис. літрів дизпалива. До слова, допомогу вже надали в Маневицькому, Рожищенсьому та Ківерцівському районах.В області зафіксували ускладнений рух транспорту на ділянці Воротнів-Романів та поблизу села Білостік. Така ситуація є типова для даної місцевості та пов’язана з особливостями рельєфу. Відтак, для розчищення снігу направили важку спецтехніку.Слід також зазначити, що станом на 17 годину 17 грудня на автошляхах області працює 76 одиниці спецтехніки, в тому числі 48 піскорозкидачів та 17 бульдозерів.Зважаючи на різке зниження температури, що в найближчі дні слід очікувати на Волині, то першочергове завдання Служби автомобільних доріг в області – прибрати дороги від снігової маси."В п’ятій годині ранку припинеться снігопад і буде стояти завдання всю ту кашу прибрати з доріг, аби все це не замерзло при великих мінусових температурах та не виникла ожеледиця", – повідомив Анатолій Посполітак.