У Луцькраді обиратимуть директора водоканалу
Сьогодні, 21:44
В залі засідань Луцькради відбудеться засідання комісії з організації проведення конкурсного відбору.
Про це повідомили на сайті Луцькради.
“У четвер, 20 грудня о 15:00 у залі засідань міської ради відбудеться засідання комісії з організації та проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад директора комунального підприємства “Луцькводоканал” та директора комунального підприємства “Центр туристичної інформації та послуг”, – йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили на сайті Луцькради.
“У четвер, 20 грудня о 15:00 у залі засідань міської ради відбудеться засідання комісії з організації та проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад директора комунального підприємства “Луцькводоканал” та директора комунального підприємства “Центр туристичної інформації та послуг”, – йдеться в повідомленні.
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