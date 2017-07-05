У Луцькраді обиратимуть директора водоканалу





Про це повідомили на



“У четвер, 20 грудня о 15:00 у залі засідань міської ради відбудеться засідання комісії з організації та проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад директора комунального підприємства “Луцькводоканал” та директора комунального підприємства “Центр туристичної інформації та послуг”, – йдеться в повідомленні.

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