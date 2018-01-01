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За день у Луцьку – 12 аварій. ФОТО

За день у Луцьку – 12 аварій. ФОТО
Через ускладнення погодних умов у Луцьку трапилось 12 автопригод.

Про це на своїй сторінці у facebook повідомляє Патрульна поліція Волинської області.

"Патрульна поліція посилено слідкує за безпекою дорожнього руху у зв’язку з ускладненням погодних умов

Безпеку на дорогах постійно забезпечують 7 екіпажів у Луцьку, 4 – в Ковелі, 3 – на трасах, 2 – на постах.
Територія обслуговування патрульної поліції – під контролем: тут наші екіпажі слідкують за безпекою дорожнього руху і в разі потреби надають допомогу водіям.

В області задіяно 79 одиниць техніки з очищення доріг, у Луцьку – 8 одиниць техніки, яка працюватиме і цієї ночі.

Незважаючи на ускладнення на дорогах, водії продовжують нехтувати правилами дорожнього руху. Станом на 18 годину 3 ДТП сталось у Ковелі та ще 12 ДТП – у Луцьку.

За минулий тиждень на території обслуговування УПП у Волинській області зареєстровано та оформлено 32 ДТП, з яких 8 ДТП з потерпілими і в яких постраждало 10 осіб та одна дитина загинула на місці ДТП.
Найбільш поширеними причинами аварій є недотримання безпечної дистанції, перевищення безпечної швидкості руху, порушення правил проїзду перехресть.

Тож неухильно дотримуйтесь ПДР!", - йдеться в дописі.
За день у Луцьку – 12 аварій. ФОТО

За день у Луцьку – 12 аварій. ФОТО

За день у Луцьку – 12 аварій. ФОТО

За день у Луцьку – 12 аварій. ФОТО

За день у Луцьку – 12 аварій. ФОТО

За день у Луцьку – 12 аварій. ФОТО

За день у Луцьку – 12 аварій. ФОТО

За день у Луцьку – 12 аварій. ФОТО

За день у Луцьку – 12 аварій. ФОТО

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Теги: аварія, снігопад, поліція
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