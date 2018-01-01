За день у Луцьку – 12 аварій. ФОТО
Сьогодні, 22:31
Через ускладнення погодних умов у Луцьку трапилось 12 автопригод.
Про це на своїй сторінці у facebook повідомляє Патрульна поліція Волинської області.
"Патрульна поліція посилено слідкує за безпекою дорожнього руху у зв’язку з ускладненням погодних умов
Безпеку на дорогах постійно забезпечують 7 екіпажів у Луцьку, 4 – в Ковелі, 3 – на трасах, 2 – на постах.
Територія обслуговування патрульної поліції – під контролем: тут наші екіпажі слідкують за безпекою дорожнього руху і в разі потреби надають допомогу водіям.
В області задіяно 79 одиниць техніки з очищення доріг, у Луцьку – 8 одиниць техніки, яка працюватиме і цієї ночі.
Незважаючи на ускладнення на дорогах, водії продовжують нехтувати правилами дорожнього руху. Станом на 18 годину 3 ДТП сталось у Ковелі та ще 12 ДТП – у Луцьку.
За минулий тиждень на території обслуговування УПП у Волинській області зареєстровано та оформлено 32 ДТП, з яких 8 ДТП з потерпілими і в яких постраждало 10 осіб та одна дитина загинула на місці ДТП.
Найбільш поширеними причинами аварій є недотримання безпечної дистанції, перевищення безпечної швидкості руху, порушення правил проїзду перехресть.
Тож неухильно дотримуйтесь ПДР!", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у facebook повідомляє Патрульна поліція Волинської області.
"Патрульна поліція посилено слідкує за безпекою дорожнього руху у зв’язку з ускладненням погодних умов
Безпеку на дорогах постійно забезпечують 7 екіпажів у Луцьку, 4 – в Ковелі, 3 – на трасах, 2 – на постах.
Територія обслуговування патрульної поліції – під контролем: тут наші екіпажі слідкують за безпекою дорожнього руху і в разі потреби надають допомогу водіям.
В області задіяно 79 одиниць техніки з очищення доріг, у Луцьку – 8 одиниць техніки, яка працюватиме і цієї ночі.
Незважаючи на ускладнення на дорогах, водії продовжують нехтувати правилами дорожнього руху. Станом на 18 годину 3 ДТП сталось у Ковелі та ще 12 ДТП – у Луцьку.
За минулий тиждень на території обслуговування УПП у Волинській області зареєстровано та оформлено 32 ДТП, з яких 8 ДТП з потерпілими і в яких постраждало 10 осіб та одна дитина загинула на місці ДТП.
Найбільш поширеними причинами аварій є недотримання безпечної дистанції, перевищення безпечної швидкості руху, порушення правил проїзду перехресть.
Тож неухильно дотримуйтесь ПДР!", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Автівка злетіла в кювет та перевернулась на дах: на Волині – автопригода з потерпілими. ФОТО
Сьогодні, 23:05
За день у Луцьку – 12 аварій. ФОТО
Сьогодні, 22:31
У Луцькраді обиратимуть директора водоканалу
Сьогодні, 21:44
В Україні буде простіше зареєструвати автомобіль
Сьогодні, 20:22
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 18 грудня
Сьогодні, 20:00