Казковий вечір засніженого Луцька. ФОТО

Віктор Чухрай виклав світлини засніженого вечірнього Луцька.



Знімки він опублікував на свой сторінці у



"Такий засніжений, інший, вечірній Луцьк...", - підписав світлини фотограф.



Користувачі соцмережі зауважили, що знімки створюють казковий настрій.















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