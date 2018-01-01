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Казковий вечір засніженого Луцька. ФОТО

Казковий вечір засніженого Луцька. ФОТО
Волинський фотограф Віктор Чухрай виклав світлини засніженого вечірнього Луцька.

Знімки він опублікував на свой сторінці у facebook.

"Такий засніжений, інший, вечірній Луцьк...", - підписав світлини фотограф.

Користувачі соцмережі зауважили, що знімки створюють казковий настрій.
Казковий вечір засніженого Луцька. ФОТО

Казковий вечір засніженого Луцька. ФОТО

Казковий вечір засніженого Луцька. ФОТО

Казковий вечір засніженого Луцька. ФОТО

Казковий вечір засніженого Луцька. ФОТО

Казковий вечір засніженого Луцька. ФОТО


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Теги: снігопад, фото
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