Казковий вечір засніженого Луцька. ФОТО
Сьогодні, 00:26
Волинський фотограф Віктор Чухрай виклав світлини засніженого вечірнього Луцька.
Знімки він опублікував на свой сторінці у facebook.
"Такий засніжений, інший, вечірній Луцьк...", - підписав світлини фотограф.
Користувачі соцмережі зауважили, що знімки створюють казковий настрій.
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Знімки він опублікував на свой сторінці у facebook.
"Такий засніжений, інший, вечірній Луцьк...", - підписав світлини фотограф.
Користувачі соцмережі зауважили, що знімки створюють казковий настрій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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