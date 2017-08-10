Автівка злетіла в кювет та перевернулась на дах: на Волині – автопригода з потерпілими. ФОТО
Сьогодні, 23:05
На Ківерцівщині сталася аварія.
У вечірню пору доби, 17 грудня, в селі Дерно Ківерцівського району, сталася аварія. Два легкових автомобілі після зіткнення злетіли в кювет. Пише Район.Луцьк.
Очевидці розповіли, що пасажира одного з авто госпіталізували.
Наразі на місці події працює поліція. Автівки з кювета дістають за допомогою евакуатора.
Деталі згодом.
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У вечірню пору доби, 17 грудня, в селі Дерно Ківерцівського району, сталася аварія. Два легкових автомобілі після зіткнення злетіли в кювет. Пише Район.Луцьк.
Очевидці розповіли, що пасажира одного з авто госпіталізували.
Наразі на місці події працює поліція. Автівки з кювета дістають за допомогою евакуатора.
Деталі згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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