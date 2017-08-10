вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Автівка злетіла в кювет та перевернулась на дах: на Волині – автопригода з потерпілими. ФОТО

Автівка злетіла в кювет та перевернулась на дах: на Волині – автопригода з потерпілими. ФОТО
На Ківерцівщині сталася аварія.

У вечірню пору доби, 17 грудня, в селі Дерно Ківерцівського району, сталася аварія. Два легкових автомобілі після зіткнення злетіли в кювет. Пише Район.Луцьк.

Очевидці розповіли, що пасажира одного з авто госпіталізували.

Наразі на місці події працює поліція. Автівки з кювета дістають за допомогою евакуатора.

Деталі згодом.
Автівка злетіла в кювет та перевернулась на дах: на Волині – автопригода з потерпілими. ФОТО

Автівка злетіла в кювет та перевернулась на дах: на Волині – автопригода з потерпілими. ФОТО

Автівка злетіла в кювет та перевернулась на дах: на Волині – автопригода з потерпілими. ФОТО

Автівка злетіла в кювет та перевернулась на дах: на Волині – автопригода з потерпілими. ФОТО

Автівка злетіла в кювет та перевернулась на дах: на Волині – автопригода з потерпілими. ФОТО

Автівка злетіла в кювет та перевернулась на дах: на Волині – автопригода з потерпілими. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Дерно
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Має шанс на життя: просять допомогти хворому хлопчику з Волині
Звільнена зі скандалом директорка школи села Озеро залишиться на посаді вчителя
Опублікували тревел-шоу про Луцьк від творців «Орла і Решки». ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Автівка злетіла в кювет та перевернулась на дах: на Волині – автопригода з потерпілими. ФОТО
Сьогодні, 23:05
За день у Луцьку – 12 аварій. ФОТО
Сьогодні, 22:31
У Луцькраді обиратимуть директора водоканалу
Сьогодні, 21:44
В Україні буде простіше зареєструвати автомобіль
Сьогодні, 20:22
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 18 грудня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Дві машини – в кюветі: на Волині бус з причепом зіткнувся з іномаркою. ФОТО Дві машини – в кюветі: на Волині бус з причепом зіткнувся з іномаркою. ФОТО
18 жовтень, 10:35
Аварія на Волині: зіткнулися легковик і маршрутка Аварія на Волині: зіткнулися легковик і маршрутка
10 серпень, 2017, 16:22
За день у Луцьку – 12 аварій. ФОТО За день у Луцьку – 12 аварій. ФОТО
Сьогодні, 22:31
У Луцьку – подвійна аварія поблизу мосту. ФОТО У Луцьку – подвійна аварія поблизу мосту. ФОТО
Сьогодні, 14:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Автівка злетіла в кювет та перевернулась на дах: на Волині – автопригода з потерпілими. ФОТО
Сьогодні, 23:05
 0
За день у Луцьку – 12 аварій. ФОТО
Сьогодні, 22:31
 0
У Луцькраді обиратимуть директора водоканалу
Сьогодні, 21:44
 0
В Україні буде простіше зареєструвати автомобіль
Сьогодні, 20:22
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 18 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8