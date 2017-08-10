Автівка злетіла в кювет та перевернулась на дах: на Волині – автопригода з потерпілими. ФОТО





У вечірню пору доби, 17 грудня, в селі Дерно Ківерцівського району, сталася аварія. Два легкових автомобілі після зіткнення злетіли в кювет. Пише



Очевидці розповіли, що пасажира одного з авто госпіталізували.



Наразі на місці події працює поліція. Автівки з кювета дістають за допомогою евакуатора.



Деталі згодом.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Ківерцівщині сталася аварія.У вечірню пору доби, 17 грудня, в селі Дерно Ківерцівського району, сталася аварія. Два легкових автомобілі після зіткнення злетіли в кювет. Пише Район.Луцьк Очевидці розповіли, що пасажира одного з авто госпіталізували.Наразі на місці події працює поліція. Автівки з кювета дістають за допомогою евакуатора.Деталі згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію